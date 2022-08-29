В Херсоне раздаются взрывы: ВСУ еще раз попали в Антоновский мост 1 29.08.2022, 20:58

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Сообщается, что прогремело около восьми взрывов.

В оккупированном Херсоне прогремело по меньшей мере 8 взрывов. Есть новые «прилеты» по Антоновскому мосту. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на местные Телеграм-каналы.

Местные паблики публикуют кадры из Херсона, на которых виден дым. Впоследствии появилась информация о попадании в Антоновский мост.

На одном из видео виден момент попадания. Над мостом виден дым.

Между тем российские ресурсы пишут, что над городом якобы работает ПВО. В Вооруженных силах Украины удары по Херсону не комментируют.

Напомним, сегодня, 29 августа, ВСУ заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области. Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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