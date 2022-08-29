закрыть
29 августа 2022, понедельник, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские войска отбили у оккупантов четыре села на юге

1
  • 29.08.2022, 21:27
  • 3,502
Украинские войска отбили у оккупантов четыре села на юге

Российский десант из сел сбежал.

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источник издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

- Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из «ДНР» и «ЛНР», они сбежали. За ними бежал российский десант, - сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдине.

- Многие из россиянбыли убиты и захвачены в плен, и много военной техники было уничтожено. Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон, - сказал источник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза