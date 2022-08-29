Украинские войска отбили у оккупантов четыре села на юге 1 29.08.2022, 21:27

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Российский десант из сел сбежал.

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источник издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

- Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из «ДНР» и «ЛНР», они сбежали. За ними бежал российский десант, - сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдине.

- Многие из россиянбыли убиты и захвачены в плен, и много военной техники было уничтожено. Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон, - сказал источник.

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