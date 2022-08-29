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Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантов

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  • 29.08.2022, 21:45
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Наступление на юге: в ВСУ рассказали, что помогло прорвать оборону оккупантов

Российские захватчики уже длительное время находились на юге под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Воины ВСУ не только «корректировали» запасы оружия оккупантов и их логистику, а еще и истощали их морально. Поэтому, когда российское командование поставило наперед эмоционально истощенные подразделения, украинским военным удалось успешно прорвать первую линию обороны захватчиков.

Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии ТСН, отвечая на вопрос, что помогло ВСУ прорвать линию обороны врага на юге.

- Когда они выставили впереди те подразделения, которые были наиболее морально истощены, наши войска смогли ее прорвать, – сказала Гуменюк.

В то же время она отметила, что украинские воины продолжают свою работу на южном направлении. Гуменюк подчеркнула, что наступление на врага на юге будет долгим и непростым.

По ее словам, информацию о начале наступления сообщили, чтобы поддержать и вернуть надежду людям, которые сейчас живут под российской оккупацией. Однако подробности наступления разглашать нельзя.

- Но просим понимания, что на этом надо и ограничиться. Даже радостные новости надо употреблять ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной, – отметила Гуменюк.

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