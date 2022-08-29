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Зеленский сравнил РФ с прожорливым аллигатором

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  • 29.08.2022, 22:15
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Зеленский сравнил РФ с прожорливым аллигатором
Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что российские власти публично лгут о «готовности» к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров, и сравнил РФ с прожорливым аллигатором. Об этом он заявил во время обращение к участникам стратегического форума в Блед (Словения), пишет unian.net.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет вернуть свои территории. Он добавил, что процесс этого возвращения может быть разным.

- Но любые переговоры нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российских властей, они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры - это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым - это российские территории, - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне в публичной сфере уже говорят о том, что Украина якобы должна признать и временно оккупированные территории юга Украины российскими территориями после того, как там проведут «референдумы».

- Это просто аллигатор с таким прожорливым ощущением всего чужого... Как бы вы с ними ни говорили, но на сегодня они все равно через полгода придут за другой нашей территорией. Я хочу, чтобы все вместе с нами это осознавали, - добавил Зеленский.

В то же время, глава украинского государства добавил, что необходимо также осознавать, что на самом деле Россия не столь могущественна и мощна.

- Эту легенду о Великой государственности нужно забыть. И мы это на поле боя показываем, - подчеркнул он.

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