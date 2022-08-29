В Гродно из-за нехватки средств на год отложили открытие новой школы 29.08.2022, 22:24

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Областной бюджет опустел.

Новое учебное заведение с бассейном, спортивным и тренажерным залами собирались открыть в августе этого года. Однако из-за нехватки средств на строительство открытие школы отложили еще на год, сообщает «Вечерний Гродно».

Новая школа в Гродно. Фото: vgr.b

«Сегодня школа готова примерно на 70%. Сделаны коробка и окна, стоят витражи. Нужно делать крышу и начинать отделку и вентиляцию. Но средств пока нет», – объяснил прораб участка Сергей Суркант.

До конца года на строительство планируют выделить 3,5 миллиона рублей. За эти деньги собираются полностью закрыть контур здания и подключить отопление, чтобы приступить к отделке. При условии финансирования завершить строительные работы надеются уже к осени следующего года.

Причем, вероятно, по первоначальному проекту строительства школы должны были закончить еще в мае 2022 года, однако эти сроки закрашены на паспорте объекта. Строительство же начали в декабре 2020 года.

Новая школа находится в микрорайоне Грандичи-3 и строится за счет средств областного бюджета. Она будет четырехэтажной и рассчитана на 44 класса для 1020 учеников.

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