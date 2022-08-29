Bild: В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО 1 29.08.2022, 22:28

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Планируется закупка израильской системы противоракетной обороны.

Командующий Воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц поддержал идею о создании общеевропейской системы противоракетной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

- Особенно в области противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы, - заявил Герхарц.

По его словам, планируется закупка израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО. По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и скандинавские страны.

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