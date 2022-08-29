Bild: В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО

Bild: В Бундесвере поддерживают идею создания общеевропейской системы ПРО1
- 29.08.2022, 22:28
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Планируется закупка израильской системы противоракетной обороны.
Командующий Воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц поддержал идею о создании общеевропейской системы противоракетной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
- Особенно в области противовоздушной обороны и наземной поддержки ПВО европейцам, безусловно, есть смысл объединить свои силы, - заявил Герхарц.
По его словам, планируется закупка израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО. По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и скандинавские страны.