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В Новой Каховке под Херсоном прогремели взрывы

  • 29.08.2022, 22:45
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В Новой Каховке под Херсоном прогремели взрывы

По предварительной информации, есть попадание во вражеский склад боеприпасов.

В сети сообщают о серии взрывов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Опубликовано видео от очевидцев, пишет unian.net.

По предварительной информации, есть попадание во вражеский склад боеприпасов. На опубликованных записях слышна детонация.

Также сообщается о попадании в яхт-клуб в Новой Каховке, где находился офицерский состав оккупантов.

Наступление ВСУ на юге: что известно

29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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