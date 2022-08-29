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В Беларуси проблемы с жизненно важными лекарствами

  • 29.08.2022, 22:51
  • 1,352
В Беларуси проблемы с жизненно важными лекарствами

Многие лекарства импортного производства купить уже невозможно.

Читатели телеграм-канала «БГМ» сообщают, что проблемы с рядом лекарственных препаратов никуда не делись. В Беларуси многие лекарства импортного производства (в том числе, украинского) купить просто нельзя: их или привозят из соседних стран или вынуждены отказываться от приёма. Пациенты, которые требуют определённых лекарств на постоянной основе, испытывают сложности с их получением. Например, это касается гормональных препаратов. Вот, что сообщают белорусы:

«Из аптек исчезла гидрокартизонавая глазная мазь. Обычная есть а глазной нет нигде».

«В больницах на химиотерапии нет лекарств уже. Доксирубицин сказали знакомой покупать самим, 1 флакон - 27 рублей (со скидкой), а надо на курс 13, то есть 300 с лишним».

«Лекарства дорожают. Обыкновенный корвалол был 80 копеек, стал 1,40».

«Пациенты трансплантологии столкнулись с нехваткой препарата «Адваграф», который выдаётся по льготным рецептам для поддержания работы пересаженной почки. Данный препарат импортного производства. Пытаются в клинике уговорить переводиться на другое лекарство («Экворал»), которое снижает срок жизни пересаженных органов. Данные препараты пациенты должны принимать ежедневно на протяжении всей жизни».

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