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Норвегия поможет Украине с закупкой газа

  • 29.08.2022, 22:56
Норвегия поможет Украине с закупкой газа

Правительство Норвегии выделит Украине более 200 миллионов евро.

Правительство Норвегии собирается помочь с обеспечением Украины газом в осенне-зимний период, пишет «Немецкая волна».

- Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась в Норвегию с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон (свыше 200 млн евро - Ред. ) на закупку украинцами газа осенью и зимой, - приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.

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