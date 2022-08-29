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Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске по цене «однушки»

  • 29.08.2022, 23:10
Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске по цене «однушки»

Все они стоят до $50 тысяч.

Realt.by нашел недорогие двухкомнатные квартиры в Минске. Некоторые из них уже обставлены мебелью и бытовой техникой, что останется после продажи. Посмотрите, как они выглядят и сколько стоят.

Улица Якуба Коласа (Советский район)

Квартира находится на первом этаже четырехэтажного дома 1960 года постройки на улице Якуба Коласа, 57к2. Общая площадь двушки составляет 43,85 м², кухня занимает 5,47 м².

Из двушки квартиру превратили в студию, но объект все равно разделили на несколько зон. Там сделан ремонт, улежен ламинат, в прихожей и ванной - плитка.

Балкона в квартире нет, санузел - совмещенный.

Стоимость квартиры - 48 500 долларов.

Улица Калиновского (Первомайский район)

Квартира находится на первом этаже пятиэтажки 1963 года на Калиновского, 31. Общая площадь - 42,4 м². Кухня - 5,7 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Там останется мебель и встроенные шкафы. На полу лежит ламинат, установлены стеклопакеты. Санузел в двушке совмещенный, балкона нет.

Цена двушки — 54 тысячи долларов.

Улица Коржа (Московский район)

Квартира продается на Коржа, 13 в доме 1960 года на 4 этаже. Ее площадь — 40,7 квадратного метра, кухня — 6 м².

Квартира готова к проживанию Здесь есть мебель и бытовая техника. Внутри сделан хороший ремонт. В двушке совмещенный санузел с душевой кабиной, есть балкон.

Квартиру можно купить за 53 тысячи долларов.

Переулок Щербакова (Партизанский район)

Квартира-сталинка располагается по адресу переулок Щербакова, 10 на первом этаже в доме 1948 года. Общая площадь двушки - 45,4 м², кухня - 6,7 м².

В квартире сделан нормальный ремонт. При продаже остается вся мебель и техника. Санузел совмещенный, нет балкона.

Стоимость объекта — 48 тысяч долларов.

Улица Жилуновича (Заводской район)

Квартира расположена на 4 этаже кирпичного дома 1961 года постройки на Жилуновича, 45. Ее площадь — 45,6 м², кухня — 5,8 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Комнаты готовы к проживанию, а вот в кухне не хватает бытовой техники и кухонного гарнитура. Здесь совмещенный санузел, есть застекленный балкон.

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