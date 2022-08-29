Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян

Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян1
- 29.08.2022, 23:18
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В Белом доме оценили ситуацию в Херсонской области.
Россияне вынуждены были срочно перебрасывать своих солдат и военную технику на юг Украины из-за угрозы контрнаступления украинских военных. Это очень ослабила военные возможности врага, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
- Россияне были вынуждены стягивать ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут перейти в наступление на юге. И поэтому им пришлось сократить некоторые подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на то, что, по их мнению, было надвигающейся угрозой контрнаступления, - заявил Кирби во время своего заявления, которое приводит СNN (перевод - glavred.info).
По словам американского чиновника, у РФ сейчас серьезные проблемы с резервами.
Военное руководство пытается усилить вербовку и заставляет своих призывников и контрактников служить дольше положенного срока. В то же время сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ усугубляют проблему.
По словам Кирби, переход в контрнаступление для украинцев не является чем-то абсолютно новым. Однако он отказался как-либо комментировать контрнаступление украинских военных, которое началось сегодня в Херсонской области.