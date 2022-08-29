закрыть
30 августа 2022, вторник, 0:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян

1
  • 29.08.2022, 23:18
  • 5,658
Как контрнаступление ВСУ повлияло на боеспособность россиян

В Белом доме оценили ситуацию в Херсонской области.

Россияне вынуждены были срочно перебрасывать своих солдат и военную технику на юг Украины из-за угрозы контрнаступления украинских военных. Это очень ослабила военные возможности врага, говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

- Россияне были вынуждены стягивать ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут перейти в наступление на юге. И поэтому им пришлось сократить некоторые подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на то, что, по их мнению, было надвигающейся угрозой контрнаступления, - заявил Кирби во время своего заявления, которое приводит СNN (перевод - glavred.info).

По словам американского чиновника, у РФ сейчас серьезные проблемы с резервами.

Военное руководство пытается усилить вербовку и заставляет своих призывников и контрактников служить дольше положенного срока. В то же время сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ усугубляют проблему.

По словам Кирби, переход в контрнаступление для украинцев не является чем-то абсолютно новым. Однако он отказался как-либо комментировать контрнаступление украинских военных, которое началось сегодня в Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза