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Обещают телефон, присылают бумагу с рекламой: В Беларуси появилась новая схема мошенничества

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  • 29.08.2022, 23:27
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Обещают телефон, присылают бумагу с рекламой: В Беларуси появилась новая схема мошенничества

В новой схеме фигурирует почта.

Мошенники продолжают выдумывать все новые и новые способы выманивания денег у белорусов. Об очередной схеме предупреждает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Она реализуется с помощью почты и представляет собой вытягивание денег через оплату наложенного платежа.

Схема выглядит так: мошенники звонят людям под видом представителей некоего магазина и говорят, что те выиграли приз. В числе призов называют смартфоны и другие товары, но разговор ведется так, что у человека создается впечатление, что он выиграл именно дорогой телефон, а не что-то дешевле.

Звонящий объясняет: получить приз можно по почте, но придется оплатить стоимость почтовых услуг и услуг отправителя (таких как упаковка), например, 45 рублей. Человек соглашается.

Вскоре ему по почте приходит посылка, «жертва» оплачивает ее и получает. На вид и на вес она как раз с упаковку мобильного телефона. Но когда человек открывает ее, оказывается, что внутри совсем другой «приз» — подарочный сертификат и много бумаги для веса.

Сертификат может быть, например, на 450 рублей, но в нем указано, что им можно оплатить только товары из прилагаемого каталога. А там — обычные дешевые товары по завышенным ценам: терка для овощей за 99 рублей, набор контейнеров за 120 рублей, утепленная повязка на голову за 118 рублей и так далее. То есть реальная цена любого товара, который якобы можно получить бесплатно, ниже, чем сумма, которую получатель уже заплатил на почте.

И все законно, объясняет МАРТ: когда человек по телефону выражает согласие на получение «подарка» по почте и оплату услуг почты и отправителя, это, по гражданскому законодательству, является устной сделкой. После этого получатель вправе отказаться от услуги, но только если оплатит исполнителю фактически понесенные расходы.

Поэтому в торговом ведомстве призывают: если вам поступил подобный звонок с обещаниями призов, сразу отказывайтесь от таких «подарков» и оплаты услуг по их пересылке.

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