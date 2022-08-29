Зеленский - оккупантам: Если хотите выжить - бегите до границы 29.08.2022, 23:38

3,038

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины твердо нацелены вернуть все свое.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских военнослужащих бежать из украинских земель до границы или сдаваться в плен. Других вариантов выжить у оккупантов нет. Об этом глава украинского государства заявил в видеообращении по итогу 187-го дня войны, пишет «Апостроф».

По его словам, Вооруженные силы Украины твердо нацелены вернуть все свое - оккупированную Россией Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, акваторию Черного и Азовского морей - от Змеиного до Керченского пролива.

- Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одной действительно ответственной личности. Потому что это - война. И так - на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить - российским военным пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций, - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ не оставят оккупантам места на украинской земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».