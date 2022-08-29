закрыть
30 августа 2022, вторник, 0:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский - оккупантам: Если хотите выжить - бегите до границы

  • 29.08.2022, 23:38
  • 3,038
Зеленский - оккупантам: Если хотите выжить - бегите до границы
Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины твердо нацелены вернуть все свое.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российских военнослужащих бежать из украинских земель до границы или сдаваться в плен. Других вариантов выжить у оккупантов нет. Об этом глава украинского государства заявил в видеообращении по итогу 187-го дня войны, пишет «Апостроф».

По его словам, Вооруженные силы Украины твердо нацелены вернуть все свое - оккупированную Россией Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, акваторию Черного и Азовского морей - от Змеиного до Керченского пролива.

- Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одной действительно ответственной личности. Потому что это - война. И так - на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить - российским военным пора бежать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций, - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ не оставят оккупантам места на украинской земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза