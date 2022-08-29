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«Фрукты и ягоды подорожали в несколько раз»

  • 29.08.2022, 23:52
«Фрукты и ягоды подорожали в несколько раз»

Как изменились цены на одном из областных рынков за три года.

Август – самый богатый на урожай летний месяц в году. В канун календарной осени прилавки на Брестском рынке ломятся от изобилия сезонных овощей, фруктов и ягод. А что по ценам?

В этот раз «БГ» заглянула в архив трехлетней давности, чтобы посмотреть, как изменились цены на рынке с года празднования 1000-летия Бреста. Так вот, как и следовало ожидать, начало второго тысячелетия родного города запомнится брестчанам бурным ростом цен.

За прошедшее время, заметно прибавила в цене свекла. Если в августе 2019 она стоила примерно рубль, то сейчас уже два. То есть, подорожала в 2 раза. Похожая ситуация и с кабачком. Овощ трехгодичной «давности» вырос в цене с 59 копеек до рубля. Строчкой ниже – картофель. Сегодня кило национального беларуского корнеплода стоит в полтора раза дороже, чем в августе 2019-го.

Не менее популярные огурцы и перцы (домашние) находятся в «одной лодке» по ценовым метаморфозам: в среднем они стали стоить дороже на 1-1,5 рубля.

Меньше подорожали чеснок и морковь. Первый по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 50 копеек, а его оранжевая «подруга» по прилавку – на 20 копеек.

Интересная ценовая ретроспектива с фруктами и ягодами. Лидер по подорожанию – абрикос. Этот жизнерадостный плод за три года успел вырасти в цене почти в 3 раза: с 3,50 рублей за кило (2019, август) до 9-10 рублей (август 2022) . В затылок ему дышит лимон. Он стал на 2,5 рубля дороже: вместо 4,50 рублей за кило в августе 2019-го, сегодня его продают за 7. В числе явных лидеров ценовой «лихорадки» виноград: ягода образца 2019-го года стоила в 2,2 раза дешевле нынешней.

В списке существенно подорожавших фруктов оказалась и дыня. За три года она успела подорожать ровно в 2 раза – с 2 рублей до 4. В таком же высоком темпе дорожают яблоки и арбузы. В течение трех лет полосатая ягода и фрукты выросли в цене в полтора раза. Не отстает и груша: с 5,50 рублей до 8.

Чуть меньше прибавили в цене апельсины (в 1,3 раза). А персики, черника и нектарины за три года подорожали на 16%. На фоне других вышеперечисленных даров природы – это, можно сказать, незначительно и горько ухмыльнуться.

Но больше всего удивила клубника. Она явно выпадает из общебеларуского тренда. А знаете почему? Она подешевела. В августе 2019-го килограмм этой ароматной ягоды стоил 6 рублей, а сегодня ее можно купить за 5,5 рублей. Упала в цене всего-то на 8%, но зато как приятно.

Журналисты также обнаружили несколько съедобных позиций, цены на которые вот уже три года остаются примерно в одном диапазоне. Это белокочанная капуста, помидоры, лук и баклажаны.

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