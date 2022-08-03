Залужный провел переговоры с Милли и командующим войсками США в Европе
- 3.08.2022, 3:00
Что обсуждали.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 2 августа провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли и командующим войсками США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
По итогам разговора главнокомандующий отметил, что высоко ценит поддержку Милли и Каволи, а также их профессиональную оценку планов и действий ВСУ.
«Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Глубоко признателен всему американскому народу за предоставленную помощь», – написал он.
Других деталей о разговоре Залужный не сообщил.