Залужный провел переговоры с Милли и командующим войсками США в Европе 3.08.2022, 3:00

Валерий Залужный

Что обсуждали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 2 августа провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли и командующим войсками США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

По итогам разговора главнокомандующий отметил, что высоко ценит поддержку Милли и Каволи, а также их профессиональную оценку планов и действий ВСУ.

«Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Глубоко признателен всему американскому народу за предоставленную помощь», – написал он.

Других деталей о разговоре Залужный не сообщил.

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