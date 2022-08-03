HIMARS нанесли ночной удар по позициям врага 3.08.2022, 7:33

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Работу РСЗО показали в Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины обнародовало видео работы реактивных систем залпового огня HIMARS против российских оккупантов. Ролик появился во вторник, 2 августа, на странице ведомства в Twitter.

Так, на кадрах под песню американской группы Metallica показано, как РСЗО уничтожают врага в ночное время.

«Свет уходит. Выходят HIMARS. Уходят русские», - говорится в подписи к видео.

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.

Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...🔥

And already sleeps with one eye open…



Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW — Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022

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