HIMARS нанесли ночной удар по позициям врага
- 3.08.2022, 7:33
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Работу РСЗО показали в Минобороны Украины.
Министерство обороны Украины обнародовало видео работы реактивных систем залпового огня HIMARS против российских оккупантов. Ролик появился во вторник, 2 августа, на странице ведомства в Twitter.
Так, на кадрах под песню американской группы Metallica показано, как РСЗО уничтожают врага в ночное время.
«Свет уходит. Выходят HIMARS. Уходят русские», - говорится в подписи к видео.
Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.— Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022
Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...🔥
And already sleeps with one eye open…
Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW