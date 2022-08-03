закрыть
3 августа 2022, среда, 7:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS нанесли ночной удар по позициям врага

  • 3.08.2022, 7:33
  • 1,302
HIMARS нанесли ночной удар по позициям врага

Работу РСЗО показали в Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины обнародовало видео работы реактивных систем залпового огня HIMARS против российских оккупантов. Ролик появился во вторник, 2 августа, на странице ведомства в Twitter.

Так, на кадрах под песню американской группы Metallica показано, как РСЗО уничтожают врага в ночное время.

«Свет уходит. Выходят HIMARS. Уходят русские», - говорится в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников