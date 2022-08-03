закрыть
3 августа 2022, среда, 7:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ГУР подробно рассказали о двойниках Путина

  • 3.08.2022, 7:35
  • 1,352
В ГУР подробно рассказали о двойниках Путина
фото: getty images

У российского правителя могут быть болезни мозга, поэтому версия о наличии у него двойников вполне реальная.

Российского президента Владимира Путина могут заменять двойники. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в сюжете ГУР.

«У них (двойников - ред.) разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться», - сказал Буданов и привел примеры странного поведения президента РФ в последнее время.

По словам главы ГУР, у Путина могут быть расстройства мозга - он якобы пережил несколько операций и даже может страдать от нескольких форм рака. Поэтому, акцентирует разведчик, версия о двойниках может быть вполне реальной.

«Коллективный Путин - максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина - это вопрос абсолютно открытый», - подчеркнул Буданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников