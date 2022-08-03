В ГУР подробно рассказали о двойниках Путина
- 3.08.2022, 7:35
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У российского правителя могут быть болезни мозга, поэтому версия о наличии у него двойников вполне реальная.
Российского президента Владимира Путина могут заменять двойники. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в сюжете ГУР.
«У них (двойников - ред.) разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться», - сказал Буданов и привел примеры странного поведения президента РФ в последнее время.
По словам главы ГУР, у Путина могут быть расстройства мозга - он якобы пережил несколько операций и даже может страдать от нескольких форм рака. Поэтому, акцентирует разведчик, версия о двойниках может быть вполне реальной.
«Коллективный Путин - максимально правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина - это вопрос абсолютно открытый», - подчеркнул Буданов.