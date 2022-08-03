В Белом доме озвучили позицию Байдена по визиту Пелоси на Тайвань 3.08.2022, 8:05

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США будут продолжать действовать в морях и небе западной части Тихого океана.

Президент США Джон Байден уважает решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

В Белом доме отметили, что США не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не намерены "бряцать оружием", будут сохранять каналы общения открытыми.

"Президент обычно не комментирует решения о поездках представителей Конгресса, но, как я уже сказал, он уважает ее решение поехать на Тайвань и полагает, что оно полностью соответствует американской политике, проводимой десятилетиями и поддерживаемой обеими партиями", - сказал представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать в морях и небе западной части Тихого океана.

"Очевидно, что мы будем внимательно следить за этим. Нет никаких причин для того, чтобы этот визит стал поводом для кризиса или конфликта или предлогом, который китайцы могут попытаться подстегнуть для какой-то военной акции", - заявил он.

По его словам, Китай готов предпринять дальнейшие действия против Тайваня, включая возможное "экономическое принуждение".

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