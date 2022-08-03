В Беларуси возникли новые «сюрпризы» с молочной продукцией 6 3.08.2022, 8:19

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В категорию «волнительных» продуктов также попали сливки и кефир.

За полугодие в Беларуси было произведено 3,81 млн тонн молока — почти на 350 тыс. тонн больше, чем за минувшее. При этом на прошлой неделе в одном минском магазине читатель не нашел его вовсе — только кокосовое и соевое. В категорию «волнительных» продуктов также попали сливки и кефир. Что происходит на молочной полке?

Кратко: на молочной полке наблюдается результат уникального сочетания факторов, что приводит к системному переделу рынка производства, географии продаж и временному (так говорит большинство экспертов) дисбалансу. Некоторые из этих вызовов — например, привлекательный экспорт — давно являются привычными, но многие образовались впервые.

Onlíner собрал информацию от участников процесса. Некоторые данные противоречивы, но это объясняется полным туманом будущего. Самым ярким примером служит история с уходом Tetra Pak с российского рынка, где компания работала больше 60 лет. В конце мая «источник» сообщил, что она покидает Россию. В июне — что не покидает. В конце июля компания заявила: уходит.

Уверенно планировать свое будущее в таких условиях сложно. Выходящая из этого аналитика зависит от уровня ура-патриотизма в голове: 100% патриотизма — «Всех заместим!», 0% — «На чем и во что мы будем разливать молоко и соки?».

Правда где-то посередине.

Почему нет сливок?

К коровам претензий быть не должно: если есть молоко, значит, где-то есть и сливки. Согласно статистике Минсельхозпрода, в этом году стали делать больше и сливок, и кефира, и масла с творогом.

Одна из версий — проблема с упаковкой. Она все еще поставляется в Беларусь (включая Tetra Pak), но в меньших количествах. Нормальные запасы упаковки обеспечивают два-три месяца работы предприятия, но сигналы начали поступать еще весной. Поэтому к августу проблема дефицита перешла в стабильно хроническую. В таких условиях невыгодно расходовать упаковку на мелкие форматы, в которые разливаются, в частности, сливки.

Но основная версия — экспорт. Белорусские сливки легко находятся на российских маркетплейсах. Дорого.

Когда вернется молоко в картоне?

Наличие в белорусских магазинах молока в «тетрапаках», «элопаках» и других западных упаковочных решениях на самом деле сведено к минимуму. Часть упаковки производилась на российском заводе Tetra Pak, который они теперь оставляют, такая же история с норвежской Elopak. Часть завозилась из-за границы — есть патентованные формы.

Все белорусские заводы в «жирные» нулевые кредитовались и модернизировались западными линиями — например, той же Tetra Pak.

— Один завод так испугался, что чуть ли не ринулся выбрасывать «тетрапаковскую» линию, раз не будет упаковки, — рассказал один из участников упаковочного рынка. — А потом Tetra Pak взяла и отгрузила партию.

Столкнувшись с реальными и потенциальными рисками, переработчики стали искать решения. Но это очень длинный процесс, особенно с учетом того, что собственником большинства заводов является государство — основательный, но консервативный и медлительный игрок в бизнесе.

Важно понимать, что переработчики так же заинтересованы в производстве стерильного молока, как и любители этого самого молока.

— Есть разные периоды цен, скачки и падения, но классически считалось, что выгодно производить сыры и «стерилку». Только сыр — это «длинные» деньги, которые нужно долго ждать, а «стерилка» — быстрый заработок.

Еще одна особенность рынка, которая влияет на полочный ассортимент прямо сейчас, — активное регулирование внутренних цен. При ограниченном количестве упаковки и выгодном спросе на внешнем рынке предприниматель (а госчиновники, управляющие заводами, тоже несут прямую ответственность за финансовое положение дел) продаст там, где выгоднее.

Когда вернется весь ассортимент молока?

Никто не знает. В России сейчас активно анонсируют (а иногда и констатируют) выпуск своей упаковки. Но для понимания ее качества нужны месяцы.

У Беларуси тоже была идея с производством. Сейчас бы пригодилось, но тогда рынок не принял «Березатару», а у чиновников не получилось объяснить самим себе, зачем это было нужно.

Почему с молочной продукцией на полках перебои?

Эта другая тема, напрямую не связанная с упаковкой, но связанная с ценовым регулированием. Вот что рассказали в одной из республиканских торговых сетей:

— На внутреннем рынке есть дефицит цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана). Мы делаем заявки, но некоторые производители выполняют их на 0—5%.

Почему?

— На данную продукцию установлены предельно допустимые цены, которые могут меняться не более чем на 1—2% в месяц. При этом рост стоимости сырья за последний месяц составил 10—15%. Чтобы не работать в убыток, производители вынуждены сокращать производство определенных видов продукции под предлогом «отсутствия сырья, упаковки» и тому подобного. В нынешних условиях производителям значительно выгоднее отгружать продукцию на экспорт.

В Минсельхозпроде комментируют ситуацию иначе:

«Молокоперерабатывающие предприятия обеспечивают переработку всего поступающего сырого молока и выполнение заявок торговых организаций, которые соблюдают договорные обязательства в части своевременной оплаты за поставленную в их адрес молочную продукцию.

За январь — июнь 2022 года в соответствии с возросшим спросом увеличены поставки на внутренний потребительский рынок масла на 11%, мягких сыров — на 6%, плавленых — на 12%».

Еще одно объяснение — маятник рынка. Почувствовав слабое место, все бросаются его укреплять, «забивая» на другие продукты или виды упаковки. Поэтому дефицит и перерасход — это обычное дело для нестабильной экономики.

Почему пропала любимая марка молочной продукции?

В страну вернулось то, с чем боролись много-много лет, — региональный протекционизм. Во времена перепроизводства на него жаловались производители, которым не давали работать не в своем регионе. Местная власть правдами и неправдами защищала свои предприятия от конкурентов.

Во времена нехватки продукции это стало аргументом защиты. Условная «Бабушкина крынка» имеет все поводы заявить, что сначала будет обеспечивать своей продукцией Могилев, а уже потом Минск.

Могут ли возникнуть проблемы с сыром?

Это очень интересная и важная тема, которая может вернуть нас во времена СССР, где из массовых продуктов на заквасках был только «Российский» сыр, кефир и творог. Когда Союз развалился, пришли западные компании, десятилетиями профессионально делающие сотни и тысячи заквасок. Поэтому все современные сыры, йогурты, творожки и все остальное — это коллективный Запад.

Если секторальные или какие-то другие санкции затронут деятельность этих компаний, белорусское молоко просто нечем будет перерабатывать.

Но пока что компании работают, закваски импортируются, сыры созревают.

— Основными проблемами стали переход на предоплату (иностранные компании опасались, что деньги просто не пройдут) и новая, более дорогая логистика (закваски перевозят при низких температурах), — рассказал Сергей Красоцкий, учредитель компании Miltex, импортирующей закваски, он же производитель напитков Exponenta.

При этом весь рост цен на полке не должен был ощутиться: стоимость закваски в цене продукта составляет от 1 до 2%.

— Мы, конечно, подгрузились на склад. Некоторые переработчики — тоже. С учетом жестких условий хранения это вопрос нескольких месяцев (больше складывать просто некуда). Но наши партнеры уверяют, что никто санкции и ограничения вводить не собирается. Так же и с российским рынком.

Мы слышали, что в последнее время нагнетается и растет паника — внутри этого пока не чувствуем и подтверждать опасения не будем. Все есть, все работают.

Можно ли, если что, найти закваски на «дружественных рынках»? Сергей Красоцкий отвечает, что да.

— Турция, Индия, Китай — там есть производства, но они, во-первых, худшего качества, а во-вторых, с национальной спецификой. Все-таки вкусы белорусов — это европейские традиции.

Также отметим, что в Беларуси есть единственный производитель заквасок — Институт мясо-молочной промышленности. Он обеспечивает ограниченным ассортиментом 5—10% рынка и упирается объемом этого производства в мощности своего проекта.

Построить новый завод в чистом поле — задача малореальная как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения квалификации.

А если все сломается?

Молочный вопрос можно рассмотреть шире. Корм есть, коровы есть — а импортная техника, линии, добавки в корм, чтобы не вернуться к послевоенным показателям удоя? Поломки в этой цепочке тоже придется решать, и не факт, что это удастся сделать быстро.

Однако участники рынка призывают не паниковать. Вырезать коров и сливать скисшее молоко вряд ли придется. Во-первых, на заводах есть запас существующих мощностей, которые рассчитаны на переработку еще большего количества молока. Во-вторых, если санкции официально не обойти, это не значит, что продукт нельзя достать.

— Мы в прошлом году были на молочном производстве в Иране. Таких заводов в Беларуси я не видел: это суперсовременное производство с новейшими линиями Tetra Pak. А Иран, между прочим, под санкциями уже не один десяток лет, — рассказал один из экспертов.

В современных условиях пустоты заполняются быстро. Если владелец технологий не готов работать с какой-нибудь страной, то быстро найдутся менее принципиальные игроки, нужно лишь время. Говорят, что, если нет упаковки от Tetra Pak, ее линию можно настроить для китайского картона.

— Пока он не такого качества, но это вопрос времени. За полгода проблемы с замещением решатся, и Tetra Pak еще будет жалеть, что они ушли.

Такая же ситуация с запчастями.

— В Беларуси тендерная система подталкивает к удешевлению сервисного обслуживания и ремонта, поэтому аналоговые запчасти использовались давно. Что такое линия производства? Это движущееся железо. Оно взаимозаменяемо.

Отдельно стоит вопрос программного обеспечения.

— Вопрос ПО — отдельный, но и он решается, — заявил эксперт. — Диверсифицируются — и будет эффективнее, чем было.

Вопрос один: когда?

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