закрыть
3 августа 2022, среда, 9:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси возникли новые «сюрпризы» с молочной продукцией

6
  • 3.08.2022, 8:19
  • 8,708
В Беларуси возникли новые «сюрпризы» с молочной продукцией

В категорию «волнительных» продуктов также попали сливки и кефир.

За полугодие в Беларуси было произведено 3,81 млн тонн молока — почти на 350 тыс. тонн больше, чем за минувшее. При этом на прошлой неделе в одном минском магазине читатель не нашел его вовсе — только кокосовое и соевое. В категорию «волнительных» продуктов также попали сливки и кефир. Что происходит на молочной полке?

Кратко: на молочной полке наблюдается результат уникального сочетания факторов, что приводит к системному переделу рынка производства, географии продаж и временному (так говорит большинство экспертов) дисбалансу. Некоторые из этих вызовов — например, привлекательный экспорт — давно являются привычными, но многие образовались впервые.

Onlíner собрал информацию от участников процесса. Некоторые данные противоречивы, но это объясняется полным туманом будущего. Самым ярким примером служит история с уходом Tetra Pak с российского рынка, где компания работала больше 60 лет. В конце мая «источник» сообщил, что она покидает Россию. В июне — что не покидает. В конце июля компания заявила: уходит.

Уверенно планировать свое будущее в таких условиях сложно. Выходящая из этого аналитика зависит от уровня ура-патриотизма в голове: 100% патриотизма — «Всех заместим!», 0% — «На чем и во что мы будем разливать молоко и соки?».

Правда где-то посередине.

Почему нет сливок?

К коровам претензий быть не должно: если есть молоко, значит, где-то есть и сливки. Согласно статистике Минсельхозпрода, в этом году стали делать больше и сливок, и кефира, и масла с творогом.

Одна из версий — проблема с упаковкой. Она все еще поставляется в Беларусь (включая Tetra Pak), но в меньших количествах. Нормальные запасы упаковки обеспечивают два-три месяца работы предприятия, но сигналы начали поступать еще весной. Поэтому к августу проблема дефицита перешла в стабильно хроническую. В таких условиях невыгодно расходовать упаковку на мелкие форматы, в которые разливаются, в частности, сливки.

Но основная версия — экспорт. Белорусские сливки легко находятся на российских маркетплейсах. Дорого.

Когда вернется молоко в картоне?

Наличие в белорусских магазинах молока в «тетрапаках», «элопаках» и других западных упаковочных решениях на самом деле сведено к минимуму. Часть упаковки производилась на российском заводе Tetra Pak, который они теперь оставляют, такая же история с норвежской Elopak. Часть завозилась из-за границы — есть патентованные формы.

Все белорусские заводы в «жирные» нулевые кредитовались и модернизировались западными линиями — например, той же Tetra Pak.

— Один завод так испугался, что чуть ли не ринулся выбрасывать «тетрапаковскую» линию, раз не будет упаковки, — рассказал один из участников упаковочного рынка. — А потом Tetra Pak взяла и отгрузила партию.

Столкнувшись с реальными и потенциальными рисками, переработчики стали искать решения. Но это очень длинный процесс, особенно с учетом того, что собственником большинства заводов является государство — основательный, но консервативный и медлительный игрок в бизнесе.

Важно понимать, что переработчики так же заинтересованы в производстве стерильного молока, как и любители этого самого молока.

— Есть разные периоды цен, скачки и падения, но классически считалось, что выгодно производить сыры и «стерилку». Только сыр — это «длинные» деньги, которые нужно долго ждать, а «стерилка» — быстрый заработок.

Еще одна особенность рынка, которая влияет на полочный ассортимент прямо сейчас, — активное регулирование внутренних цен. При ограниченном количестве упаковки и выгодном спросе на внешнем рынке предприниматель (а госчиновники, управляющие заводами, тоже несут прямую ответственность за финансовое положение дел) продаст там, где выгоднее.

Когда вернется весь ассортимент молока?

Никто не знает. В России сейчас активно анонсируют (а иногда и констатируют) выпуск своей упаковки. Но для понимания ее качества нужны месяцы.

У Беларуси тоже была идея с производством. Сейчас бы пригодилось, но тогда рынок не принял «Березатару», а у чиновников не получилось объяснить самим себе, зачем это было нужно.

Почему с молочной продукцией на полках перебои?

Эта другая тема, напрямую не связанная с упаковкой, но связанная с ценовым регулированием. Вот что рассказали в одной из республиканских торговых сетей:

— На внутреннем рынке есть дефицит цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана). Мы делаем заявки, но некоторые производители выполняют их на 0—5%.

Почему?

— На данную продукцию установлены предельно допустимые цены, которые могут меняться не более чем на 1—2% в месяц. При этом рост стоимости сырья за последний месяц составил 10—15%. Чтобы не работать в убыток, производители вынуждены сокращать производство определенных видов продукции под предлогом «отсутствия сырья, упаковки» и тому подобного. В нынешних условиях производителям значительно выгоднее отгружать продукцию на экспорт.

В Минсельхозпроде комментируют ситуацию иначе:

«Молокоперерабатывающие предприятия обеспечивают переработку всего поступающего сырого молока и выполнение заявок торговых организаций, которые соблюдают договорные обязательства в части своевременной оплаты за поставленную в их адрес молочную продукцию.

За январь — июнь 2022 года в соответствии с возросшим спросом увеличены поставки на внутренний потребительский рынок масла на 11%, мягких сыров — на 6%, плавленых — на 12%».

Еще одно объяснение — маятник рынка. Почувствовав слабое место, все бросаются его укреплять, «забивая» на другие продукты или виды упаковки. Поэтому дефицит и перерасход — это обычное дело для нестабильной экономики.

Почему пропала любимая марка молочной продукции?

В страну вернулось то, с чем боролись много-много лет, — региональный протекционизм. Во времена перепроизводства на него жаловались производители, которым не давали работать не в своем регионе. Местная власть правдами и неправдами защищала свои предприятия от конкурентов.

Во времена нехватки продукции это стало аргументом защиты. Условная «Бабушкина крынка» имеет все поводы заявить, что сначала будет обеспечивать своей продукцией Могилев, а уже потом Минск.

Могут ли возникнуть проблемы с сыром?

Это очень интересная и важная тема, которая может вернуть нас во времена СССР, где из массовых продуктов на заквасках был только «Российский» сыр, кефир и творог. Когда Союз развалился, пришли западные компании, десятилетиями профессионально делающие сотни и тысячи заквасок. Поэтому все современные сыры, йогурты, творожки и все остальное — это коллективный Запад.

Если секторальные или какие-то другие санкции затронут деятельность этих компаний, белорусское молоко просто нечем будет перерабатывать.

Но пока что компании работают, закваски импортируются, сыры созревают.

— Основными проблемами стали переход на предоплату (иностранные компании опасались, что деньги просто не пройдут) и новая, более дорогая логистика (закваски перевозят при низких температурах), — рассказал Сергей Красоцкий, учредитель компании Miltex, импортирующей закваски, он же производитель напитков Exponenta.

При этом весь рост цен на полке не должен был ощутиться: стоимость закваски в цене продукта составляет от 1 до 2%.

— Мы, конечно, подгрузились на склад. Некоторые переработчики — тоже. С учетом жестких условий хранения это вопрос нескольких месяцев (больше складывать просто некуда). Но наши партнеры уверяют, что никто санкции и ограничения вводить не собирается. Так же и с российским рынком.

Мы слышали, что в последнее время нагнетается и растет паника — внутри этого пока не чувствуем и подтверждать опасения не будем. Все есть, все работают.

Можно ли, если что, найти закваски на «дружественных рынках»? Сергей Красоцкий отвечает, что да.

— Турция, Индия, Китай — там есть производства, но они, во-первых, худшего качества, а во-вторых, с национальной спецификой. Все-таки вкусы белорусов — это европейские традиции.

Также отметим, что в Беларуси есть единственный производитель заквасок — Институт мясо-молочной промышленности. Он обеспечивает ограниченным ассортиментом 5—10% рынка и упирается объемом этого производства в мощности своего проекта.

Построить новый завод в чистом поле — задача малореальная как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения квалификации.

А если все сломается?

Молочный вопрос можно рассмотреть шире. Корм есть, коровы есть — а импортная техника, линии, добавки в корм, чтобы не вернуться к послевоенным показателям удоя? Поломки в этой цепочке тоже придется решать, и не факт, что это удастся сделать быстро.

Однако участники рынка призывают не паниковать. Вырезать коров и сливать скисшее молоко вряд ли придется. Во-первых, на заводах есть запас существующих мощностей, которые рассчитаны на переработку еще большего количества молока. Во-вторых, если санкции официально не обойти, это не значит, что продукт нельзя достать.

— Мы в прошлом году были на молочном производстве в Иране. Таких заводов в Беларуси я не видел: это суперсовременное производство с новейшими линиями Tetra Pak. А Иран, между прочим, под санкциями уже не один десяток лет, — рассказал один из экспертов.

В современных условиях пустоты заполняются быстро. Если владелец технологий не готов работать с какой-нибудь страной, то быстро найдутся менее принципиальные игроки, нужно лишь время. Говорят, что, если нет упаковки от Tetra Pak, ее линию можно настроить для китайского картона.

— Пока он не такого качества, но это вопрос времени. За полгода проблемы с замещением решатся, и Tetra Pak еще будет жалеть, что они ушли.

Такая же ситуация с запчастями.

— В Беларуси тендерная система подталкивает к удешевлению сервисного обслуживания и ремонта, поэтому аналоговые запчасти использовались давно. Что такое линия производства? Это движущееся железо. Оно взаимозаменяемо.

Отдельно стоит вопрос программного обеспечения.

— Вопрос ПО — отдельный, но и он решается, — заявил эксперт. — Диверсифицируются — и будет эффективнее, чем было.

Вопрос один: когда?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников