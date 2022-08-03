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Невзоров: Медведева в Кремле выпороли за разглашение гостайны

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  • 3.08.2022, 8:22
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Невзоров: Медведева в Кремле выпороли за разглашение гостайны
Александр Невзоров

Пост, конечно же, был объявлен «взломом».

В Кремле под ватным одеялом в койке Димона Медведева произошли чрезвычайные геополитические события, пишет российский публицист Александр Невзоров.

Трудясь то правой, то левой, то двумя руками сразу, Медведев раздерибанил Казахстан, потом утопил в крови Грузию, раздавил еще парочку стран и все присоединил к путинской России.

Если бы на его оргазмические стоны не прибежали бы охрана и сиделка, Димон прихватил бы и Азербайджан с Арменией, Аляску и Польшу, но просто не успел. Отдышавшись и обтерев руки, Димон зафиксировал результаты геополитической мастурбации в своем «ВКонтакте».

Пост, конечно, позже был удален и объявлен «взломом», а сам Медведев в Георгиевском зале Кремля – выпорот за разглашение гостайны.

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