Невзоров: Медведева в Кремле выпороли за разглашение гостайны

Невзоров: Медведева в Кремле выпороли за разглашение гостайны8
- 3.08.2022, 8:22
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Пост, конечно же, был объявлен «взломом».
В Кремле под ватным одеялом в койке Димона Медведева произошли чрезвычайные геополитические события, пишет российский публицист Александр Невзоров.
Трудясь то правой, то левой, то двумя руками сразу, Медведев раздерибанил Казахстан, потом утопил в крови Грузию, раздавил еще парочку стран и все присоединил к путинской России.
Если бы на его оргазмические стоны не прибежали бы охрана и сиделка, Димон прихватил бы и Азербайджан с Арменией, Аляску и Польшу, но просто не успел. Отдышавшись и обтерев руки, Димон зафиксировал результаты геополитической мастурбации в своем «ВКонтакте».
Пост, конечно, позже был удален и объявлен «взломом», а сам Медведев в Георгиевском зале Кремля – выпорот за разглашение гостайны.