В Беларуси 16-летнего подростка убило молнией
- 3.08.2022, 8:28
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Несовершеннолетний юноша работал на полигоне под Наровлей.
2 августа возле деревни Калиничи под Наровлей 16-летний парень, работавший на мусорном полигоне, погиб из-за удара молнии, сообщает «Припятская правда».
Трагедия произошла около 2 часов дня. Несовершеннолетний юноша работал на полигоне ТКО вблизи деревни Калиничи — он устроился на сортировку мусора по договору подряда.
Когда началась гроза, подросток находился на открытой местности, и в него ударила молния. Его коллеги вызвали скорую, но было уже поздно: прибывшие медики констатировали смерть парня.
Подробности происшествия устанавливаются.