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В Беларуси 16-летнего подростка убило молнией

  • 3.08.2022, 8:28
  • 3,910
В Беларуси 16-летнего подростка убило молнией

Несовершеннолетний юноша работал на полигоне под Наровлей.

2 августа возле деревни Калиничи под Наровлей 16-летний парень, работавший на мусорном полигоне, погиб из-за удара молнии, сообщает «Припятская правда».

Трагедия произошла около 2 часов дня. Несовершеннолетний юноша работал на полигоне ТКО вблизи деревни Калиничи — он устроился на сортировку мусора по договору подряда.

Когда началась гроза, подросток находился на открытой местности, и в него ударила молния. Его коллеги вызвали скорую, но было уже поздно: прибывшие медики констатировали смерть парня.

Подробности происшествия устанавливаются.

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