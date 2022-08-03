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Пелоси встретилась с президентом Тайваня: о чем говорили

  • 3.08.2022, 8:34
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Пелоси встретилась с президентом Тайваня: о чем говорили
фото: reuters

Стали известны подробности визита спикера Палаты представителей Конгресса США.

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова. С таким заявлением выступила в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас как никогда важна солидарность Америки с Тайванем, сказала Пелоси, добавив, что решимость «США сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непреклонной».

«Мы благодарим вас за ваше лидерство. Мы хотим, чтобы мир признал это», - сказала Пелоси.

Она призвала к расширению межпарламентского сотрудничества.

«Сегодня мир стоит перед выбором между демократией и автократией. Решимость Америки сохранить демократию здесь, на Тайване, и во всем мире остается непоколебимой», - заявила Пелоси.

Спикер также заявила, что новое законодательство США, направленное на усиление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем, предлагает больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня.

Цай в свою очередь сказала Пелоси, что она является одним из самых преданных друзей Тайваня, и поблагодарила ее за непоколебимую поддержку на международной арене.

Цай добавила, что Тайвань является надежным партнером Соединенных Штатов и будет продолжать работать с США над укреплением сотрудничества в области безопасности, экономического развития и цепочек поставок.

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