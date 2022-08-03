В Варшаве прошла акция солидарности с белорусскими журналистами 3.08.2022, 8:57

фото: belsat

Освободить политзаключенных требовали возле офиса Еврокомиссии в центре польской столицы.

Закрытый процесс над журналисткой TVP Ириной Славниковой может закончиться оглашением приговора уже 3 августа. Накануне коллеги политзаключенной провели возле представительства Еврокомиссии в Варшаве пикет в знак солидарности с Ириной и со всеми журналистами, лишенными в Беларуси свободы, сообщает «Белсат».

«Свободу Ире!», «Свободу Кате!»

На пересечении улиц Свентокшисской и Ясней в Варшаве звучало «Свободу Ире!», «Свободу Кате!». Такие же слова были написаны на двух больших баннерах с портретами политзаключенных журналисток Ирины Славниковой и Екатерины Андреевой.

Участники также держали в руках бело-красно-белые флаги, а над всеми собравшимися развевались флаги Евросоюза. Пикет проходил прямо напротив здания представительства Европейской комиссии в Варшаве.

«То, что мы собрались здесь, – это наша демонстрация солидарности с заключенными журналистами. Ведь они делали то же самое, что и мы. И мы сейчас – вместе с ними. И берем на себя ответственность за них», – сказала во время акции директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Директор «Белсата» призвала участников акции подписаться под петицией к Еврокомиссии с просьбой наложить персональные санкции на всех чиновников, судей, сотрудников пенитенциарной системы и силовых ведомств, причастных к репрессиям против независимых белорусских изданий.

«Сотни журналистов были вынуждены мигрировать из Беларуси, а многие из тех, кто осмелился остаться в стране, оказались за решеткой. На сегодня список заключенных состоит из 29 фамилий.

Среди них – бывшие работники и сотрудники польского общественного телевидения TVP S.A., а также канала, который принадлежит к нему, «Белсата», единственного независимого канала, транслирующегося по-белорусски», – говорится в петиции.

Директор «Белсата» пообещала, что сразу по окончании пикетирования занесет петицию в представительство Еврокомиссии в Варшаве.

«Я могу просить вас только о терпении, солидарности и надежде. Ведь всегда после ужасных времен наступают лучшие. Так оно происходит в жизни. Надеемся, что наши коллеги не отбудут полностью своих приговоров. Наш призыв ко всем властям – европейским и польским, всего свободного мира – действуйте в деле освобождения журналистов. Не забываем и о других политзаключенных в Беларуси», - призвала Агнешка Ромашевская-Гузы.

К пикету журналистов присоединялись другие беларусы – становились в ряд вместе с теми, кто держал баннеры.

«Бесправие и несправедливость! Надо это исправлять, ведь на свете и так много зла. Поэтому пришел поддержать. Это важно! Как говорят, Делай что надо, и пусть будет как будет. Делаем, что нужно», – говорит белорус Александр, присоединившийся к пикету.

«Будем это делать еще лучше»

«Ирина Славникова, Екатерина Андреева, Владимир Мацкевич, Дарья Чульцова и другие наши коллеги – профессионалы, патриоты, преданные делу люди. Именно таких людей белорусская хунта или садит за решетку, или выталкивает из страны. Но мы не можем себе позволить, чтобы о наших коллегах и более тысячи политзаключенных забыл свободный мир, потому что идет кровавая война в Украине», — заявил в выступлении на пикете заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Дикавицкий.

На взгляд Алексея Дикавицкого, у Евросоюз и США все же есть влияние на белорусскую хунту, продолжающую жить прошлым веком и думать, что, вытолкнув из страны 400 журналистов и ликвидировав независимые СМИ, они полностью перекрыли белорусам доступ к свободному слову.

«Но, к счастью, мы живем в XXI веке и имеем возможность донести это Свободное слово. И мы будем продолжать делать это еще лучше – ради Кати, Ирины, ради всех наших коллег, которые сейчас в неволе», – сказал Алексей Дикавицкий.

«Петиция станет поводом»

«Услышат ли нас? На сегодняшний день действительно беларусская тематика отошла на второй план, но любые действия в этом направлении благоприятны. Не надо думать, что имеют значение только великие дела. Великие дела состоят как раз из маленьких», – заявил на пикете журналист-расследователь «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Еще один журналист «Белсата» Дмитрий Егоров убежден, что шансы ввести санкции против белорусских судей, прокуроров и следователей, причастных к заключению журналистов, есть.

«Возможно, это не случится сразу посла нашего пикета, но петиция, которую мы сегодня подписываем, станет поводом поднять еще раз этот вопрос в органах управления Евросоюзом. Я не мог не прийти сегодня, потому что знаком с Ириной Славниковой наверное уже 20 лет. Она отличный профессионал и прекрасный человек. Но в том, что завтра суд выполнит то, что хочет прокуратура, я не сомневаюсь. Скорее всего, это будут 4 года заключения. Ведь сегодня судов в Беларуси не существует – есть прокуратура, которая и принимает решение, кого и на сколько посадить», – отмечает Дмитрий.

В пикете перед представительством Евросоюза в Варшаве участвовали более 30 человек.

Процесс над Ириной Славниковой проходит в Гомельском областном суде в закрытом режиме с 23 июня. Дело журналистки разбирает судья Николай Доля, тот самый, который выносил жесткие приговоры по «делу Тихановского».

В качестве государственного обвинителя выступает Ирина Подковырова. Известно, что она потребовала для белорусской журналистки 4 года колонии.

Славникову обвиняют по двум уголовным статьям: ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования, или участие в нем»).

Журналистку задержали 30 октября 2021 года вместе с мужем Александром Лойко в минском аэропорту по возвращении из отпуска. Ирине дважды присудили 15 суток ареста. 26 ноября она оказалась подозреваемой в преступлении по ст. 342 УК, позже ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361-1 УК. Правозащитное сообщество Беларуси признало Ирину Славникову политзаключенной.

Чтобы поддержать Ирину Славникову, отправляйте ей письма или открытки по адресу: СИЗО № 3, ул. Книжная, 1а, 246003, г. Гомель.

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