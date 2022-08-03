закрыть
3 августа 2022, среда, 9:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве прошла акция солидарности с белорусскими журналистами

  • 3.08.2022, 8:57
В Варшаве прошла акция солидарности с белорусскими журналистами
фото: belsat

Освободить политзаключенных требовали возле офиса Еврокомиссии в центре польской столицы.

Закрытый процесс над журналисткой TVP Ириной Славниковой может закончиться оглашением приговора уже 3 августа. Накануне коллеги политзаключенной провели возле представительства Еврокомиссии в Варшаве пикет в знак солидарности с Ириной и со всеми журналистами, лишенными в Беларуси свободы, сообщает «Белсат».

«Свободу Ире!», «Свободу Кате!»

На пересечении улиц Свентокшисской и Ясней в Варшаве звучало «Свободу Ире!», «Свободу Кате!». Такие же слова были написаны на двух больших баннерах с портретами политзаключенных журналисток Ирины Славниковой и Екатерины Андреевой.

Участники также держали в руках бело-красно-белые флаги, а над всеми собравшимися развевались флаги Евросоюза. Пикет проходил прямо напротив здания представительства Европейской комиссии в Варшаве.

«То, что мы собрались здесь, – это наша демонстрация солидарности с заключенными журналистами. Ведь они делали то же самое, что и мы. И мы сейчас – вместе с ними. И берем на себя ответственность за них», – сказала во время акции директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Директор «Белсата» призвала участников акции подписаться под петицией к Еврокомиссии с просьбой наложить персональные санкции на всех чиновников, судей, сотрудников пенитенциарной системы и силовых ведомств, причастных к репрессиям против независимых белорусских изданий.

«Сотни журналистов были вынуждены мигрировать из Беларуси, а многие из тех, кто осмелился остаться в стране, оказались за решеткой. На сегодня список заключенных состоит из 29 фамилий.

Среди них – бывшие работники и сотрудники польского общественного телевидения TVP S.A., а также канала, который принадлежит к нему, «Белсата», единственного независимого канала, транслирующегося по-белорусски», – говорится в петиции.

Директор «Белсата» пообещала, что сразу по окончании пикетирования занесет петицию в представительство Еврокомиссии в Варшаве.

«Я могу просить вас только о терпении, солидарности и надежде. Ведь всегда после ужасных времен наступают лучшие. Так оно происходит в жизни. Надеемся, что наши коллеги не отбудут полностью своих приговоров. Наш призыв ко всем властям – европейским и польским, всего свободного мира – действуйте в деле освобождения журналистов. Не забываем и о других политзаключенных в Беларуси», - призвала Агнешка Ромашевская-Гузы.

К пикету журналистов присоединялись другие беларусы – становились в ряд вместе с теми, кто держал баннеры.

«Бесправие и несправедливость! Надо это исправлять, ведь на свете и так много зла. Поэтому пришел поддержать. Это важно! Как говорят, Делай что надо, и пусть будет как будет. Делаем, что нужно», – говорит белорус Александр, присоединившийся к пикету.

«Будем это делать еще лучше»

«Ирина Славникова, Екатерина Андреева, Владимир Мацкевич, Дарья Чульцова и другие наши коллеги – профессионалы, патриоты, преданные делу люди. Именно таких людей белорусская хунта или садит за решетку, или выталкивает из страны. Но мы не можем себе позволить, чтобы о наших коллегах и более тысячи политзаключенных забыл свободный мир, потому что идет кровавая война в Украине», — заявил в выступлении на пикете заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Дикавицкий.

На взгляд Алексея Дикавицкого, у Евросоюз и США все же есть влияние на белорусскую хунту, продолжающую жить прошлым веком и думать, что, вытолкнув из страны 400 журналистов и ликвидировав независимые СМИ, они полностью перекрыли белорусам доступ к свободному слову.

«Но, к счастью, мы живем в XXI веке и имеем возможность донести это Свободное слово. И мы будем продолжать делать это еще лучше – ради Кати, Ирины, ради всех наших коллег, которые сейчас в неволе», – сказал Алексей Дикавицкий.

«Петиция станет поводом»

«Услышат ли нас? На сегодняшний день действительно беларусская тематика отошла на второй план, но любые действия в этом направлении благоприятны. Не надо думать, что имеют значение только великие дела. Великие дела состоят как раз из маленьких», – заявил на пикете журналист-расследователь «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Еще один журналист «Белсата» Дмитрий Егоров убежден, что шансы ввести санкции против белорусских судей, прокуроров и следователей, причастных к заключению журналистов, есть.

«Возможно, это не случится сразу посла нашего пикета, но петиция, которую мы сегодня подписываем, станет поводом поднять еще раз этот вопрос в органах управления Евросоюзом. Я не мог не прийти сегодня, потому что знаком с Ириной Славниковой наверное уже 20 лет. Она отличный профессионал и прекрасный человек. Но в том, что завтра суд выполнит то, что хочет прокуратура, я не сомневаюсь. Скорее всего, это будут 4 года заключения. Ведь сегодня судов в Беларуси не существует – есть прокуратура, которая и принимает решение, кого и на сколько посадить», – отмечает Дмитрий.

В пикете перед представительством Евросоюза в Варшаве участвовали более 30 человек.

Процесс над Ириной Славниковой проходит в Гомельском областном суде в закрытом режиме с 23 июня. Дело журналистки разбирает судья Николай Доля, тот самый, который выносил жесткие приговоры по «делу Тихановского».

В качестве государственного обвинителя выступает Ирина Подковырова. Известно, что она потребовала для белорусской журналистки 4 года колонии.

Славникову обвиняют по двум уголовным статьям: ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования, или участие в нем»).

Журналистку задержали 30 октября 2021 года вместе с мужем Александром Лойко в минском аэропорту по возвращении из отпуска. Ирине дважды присудили 15 суток ареста. 26 ноября она оказалась подозреваемой в преступлении по ст. 342 УК, позже ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361-1 УК. Правозащитное сообщество Беларуси признало Ирину Славникову политзаключенной.

Чтобы поддержать Ирину Славникову, отправляйте ей письма или открытки по адресу: СИЗО № 3, ул. Книжная, 1а, 246003, г. Гомель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников