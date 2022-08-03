Украинская армия отбила наступление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях 3.08.2022, 8:58

Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты осуществили выдвижение в Харьковской области, но получили отпор и ушли. В Донецкой области враг сосредотачивает усилия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает в сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлении проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

На Северском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск из ствольной артиллерии. Ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении обстреливал районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщова, Замулівка, Лебяжье, Коробочкино, Базалеевка и Басово.

Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка - Дементіївка получили отпор и ушли.

На Славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Немаленькое, Барвенково, Шнурков, Гусарівки и Дмитровки.

Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку к югу от Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении, с целью вытеснения наших подразделений с занятых рубежей, вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, Выемка, Берестовое, Бахмутское и Опытное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.

На направлениях Владимировка - Соледар и Покровское - Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлении Возрождение - Кодема и Доломитное - Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая текущего года, передан для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

На Южнобугском направлении враг с целью сковывания действий украинских войск обстреливает позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потьомкине, Топольного, Князевка, Большая Костромка, Апостолово, Степная Долина, Должностей Покровское, Новогригорьевка, Лупареве, Лиманы, Кобзарци, Широкое, Апрельское и Белогорка. Задействовал авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

Для уточнения положения наших войск, корректировки огня и контроля проведения маскировки своих подразделений ведет воздушную разведку.

Продолжает принимать меры по обеспечению защиты мостовых переправ через реку Днепр.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».