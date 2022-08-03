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СМИ: В Беларуси появился тревожный сигнал, значения которого не поняли

  • 3.08.2022, 9:05
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СМИ: В Беларуси появился тревожный сигнал, значения которого не поняли

Расследователи обратили внимание на важный объект возле Национального аэропорта «Минск».

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн», упоминая об одной из старых публикаций и сопоставив ее с новыми данными, пришел к выводу, что еще до начала войны был один тревожный сигнал, свидетельствовавший о том, что скоро начнется война, но этого тогда еще никто не понимал, пишет «Наша Нiва».

10 марта 2022 года, на 14-й день войны, в телеграм-канале был опубликован материал, где впервые было рассказано, что возле Национального аэропорта «Минск» может находиться командный центр белорусской группировки Вооруженных сил России — так называемая «Площадка 400. Купол».

В том же материале авторы обратили внимание, что на этой территории как минимум с начала марта работала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вызвавшая сильные помехи навигационных систем GPS/GLONASS. Не исключено, что средства РЭБ служили для прикрытия / защиты командного пункта.

На это обратил внимание и пользователь Твиттера John Wiseman, который все это время не только наблюдал за GPS-препятствиями во всем мире, но и хранил информацию о них, выпустив на днях сайт с историческими сведениями по таким препятствиям.

Исходя из этих данных получается, что РЭБ на территории «Купола» начала работать как минимум с 15 февраля 2022 года, а остановлена сразу после начала отступления ВС РФ с Киевского направления.

То есть, делают вывод авторы, что GPS-помехи под Минском еще до начала вторжения были очень тревожным сигналом, но этого тогда еще никто не понимал.

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