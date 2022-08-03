Стало известно о первой «атаке» Китая на Тайвань в связи с визитом Пелоси 1 3.08.2022, 9:11

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Об этом сообщило издание Aljazeera.

Китай ограничил свою торговлю с Тайванем на фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает издание Aljazeera, которое обнародовало выдержку из заявления министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что власти приняли меры "в соответствии с действующим положением".

Китай прекратил экспорт натуральнго песка - основного материала, который используется в строительстве, а также импорт тайванских цитрусовых и некоторых видов рыбы.

Соответствующие санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года.

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