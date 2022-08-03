В Испании найдены гравюры возрастом в 14 тысяч лет 3.08.2022, 9:15

Они принадлежат «технически квалифицированному» мастеру.

Археологи из Автономного университета Барселоны обнаружили древние гравюры, которым около 14 000 лет, говорится в заявлении исследователей.

Гравюра эпохи верхнего палеолита была найдена недалеко от города Лерида, примерно в часе езды от Барселоны. Археологи работали на этом месте в течение некоторого времени, ранее обнаружив частичный скелет женщины, которую исследователи назвали Линья, ее имя является отсылкой к пещере, в которой она была найдена, Кова-Гран-де-Санта-Линья.

Согласно исследованию радиоуглеродного датирования, гравюры, хотя и найденные в том же месте, старше Линьи на несколько столетий. По словам археологов, этот фрагмент помогает составить более масштабную картину жизни первых поселенцев северо-восточного региона Испании.

Хорхе Мартинес-Морено, исследователь, который помог найти гравюру, сказал в своем заявлении: «Есть элементы и визуальные ресурсы, с помощью которых можно рассказывать истории или указывать места, которые обозначают, что человек или люди, которые их выполнили, были умны и технически квалифицированы, и что объединение нескольких строк было способно генерировать визуализации с высоким эмпатическим содержанием, которые мы смогли расшифровать тысячи лет спустя».

Хотя невооруженным глазом невозможно разобрать гравюру, 3D-сканирование помогло выявить фигуру пиренейского козла, в просторечии известного как букардо.

Пиренейский козерог вымер с 2000 года, поскольку давление охоты, а затем межвидовая конкуренция с домашними пастбищными животными, такими как крупный рогатый скот, истощили его небольшую популяцию. Фактически, пиренейский козерог вымер дважды. Сначала последний козерог был убит упавшим деревом в 2000 году. Затем, в 2003 году, испанским ученым удалось клонировать козерога и довести его до срока, но малыш умер вскоре после рождения из-за дефекта легких.

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