Политолог: В белорусской армии очень много россиян в белорусской форме 12 3.08.2022, 9:42

6,912

Открытое вторжение Лукашенко в Украину – это только вопрос времени.

Открытое вторжение Беларуси в Украину, а не просто предоставление территории для атак российской армии, – вопрос времени, уверен украинский политолог Кирилл Сазонов.

В эфире «Настоящего Времени» он рассказал, какие видит признаки подготовки Беларуси к вторжению и может ли быть такое вторжение успешным.

— Что вы имеете в виду, когда говорите, что Беларусь стянула к границе все, что у нее было?

— Смотрите, все очень просто. Как выглядят масштабные учения вооруженных сил любой страны: будь то Беларусь, будь то Россия или Украина, Молдова? Пишется план учений, подписываются финансовые документы, определяется состав участников, цели и задачи: с чего начинаем, что делаем, чем заканчиваем, кто за что отвечает, сколько это стоит, сколько нужно консервов, хлеба, горюче-смазочных материалов, медицины. Этот план утверждается на самом высоком уровне. То есть министерство финансов обязательно должно выделить деньги, президент должен как главнокомандующий все это дело утвердить. Схема выглядит так.

Беларусь начала учения еще в декабре месяце, если я не ошибаюсь. Потом они их продлили. И вот они их продлили в очередной раз до 23 числа. Вы будете смеяться, но они продлили их в 12-й раз. Представляете, что это такое? Ты выполняешь план, выкатываешь этот завезенный выделенный тебе бензин, используешь это масло, съедаешь эти консервы. Подразделения должны отойти к местам постоянной дислокации, и тут тебе говорят: "Продляем". Где все брать? Как логистически все подвозить? Опять утверждать это на уровне министерств и ведомств. То есть бюрократически и логистически это очень тяжелый процесс. И они его повторяют 12-й раз.

— А это может быть таким обманом, для того чтобы оттягивать украинские силы с востока и с юга: «Смотрите, с севера могут на вас напасть. Переводите свои силы вот сюда»?

— Они уже оттянули часть ВСУ. Естественно, их ждут, и там постоянно находятся наши люди. Там нет простой накатанной дороги для них – это факт. Но очень уж дорогостоящее удовольствие. Тем более, смотрите, кроме этих 12 раз продления учений, на днях разгрузился состав с техникой, которая пошла на охрану государственной границы Беларуси от Украины. Второй состав в Барановичах тоже с техникой разгружается, идет на границу с Украиной. В знаменитый белорусский аэродром «Барановичи» регулярно прибывают российские пилоты вертолетов и остаются там, учат белорусских коллег. Чему? Естественно, общий курс подготовки – это ведение боевых действий, ведение огня. Но главное, на чем они сосредоточены, – это высадка десанта.

Чем обстреливают сейчас Никополь, чем обстреливают Николаев? Это ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300. Из названия понятно, что это ракеты земля-воздух. Для того чтобы сбивать самолеты. Им сейчас Россия переделала в земля-земля, ими обстреливает наши города. Там дальность поражения не очень большая с точки зрения HIMARS – до 40 километров. Беларусь теперь делает то же самое: кроме своей арты, кроме своих танков, кроме своих и российских ракет они переделывают С-300 в земля-земля. Наверное, тоже чтобы стрелять не по Польше, не по России.

— То есть то, что на прошлой неделе Россия выпустила с белорусского аэродрома «Зябровка» за одни сутки более двух десятков ракет по Киевской и Черниговской областям, это можно расценивать как подготовку к вторжению белорусской армии?

— Учтите, что в белорусской армии еще очень много россиян в белорусской форме. Некоторые говорят, что там россиян уже 80%. Как оценивают специалисты, с которыми я общаюсь, белорусская армия боится входить, боится сразу увязнуть. Поэтому предварительно будет нанесен очень мощный ракетный удар, и уже потом они пойдут по выжженной земле, чтобы занять хотя бы три региона.

Планов идти на Киев у них нет. Планы идти на Киев были у Путина, но, как говорят разные компетентные люди, у Путина с Лукашенко было соглашение: Путин берет Донецкую область, объявляет о завершении первой фазы так называемой спецоперации, потом Путин прет всеми силами в сторону Киева, а Лукашенко, в свою очередь, заходит со своей стороны.

Но мы видим, что с Донецкой областью не получилось – россияне оттуда начинают потихонечку бежать на Херсон, чтобы удержать хотя бы Херсон. Потому что ни с Бахмутом, ни с Северском, ни со Славянском, ни с Авдеевкой у них ничего не получилось. Был такой сценарий, сейчас его могут менять. Сценарий меняется – жизнь живая.

— Вы говорите, что с белорусской стороны могут занять три украинские области. Это какие?

— Я боюсь сейчас делать прогнозы. Я знаю, что речь шла о трех областях, и можно сделать вывод по карте достаточно просто и понятно. Но я не буду делать выводы сейчас, потому что я не знаю этого.

— Какой тогда может быть план занимать какие-либо три области с севера Украины, если Киев целью не стоит?

— Киев стоит целью, но на Киев пойдут российские войска. Задача Беларуси – занять тот кусок, оттянуть туда и сделать Украину слабее.

— Вы говорите, 80% российских солдат переодеты в белорусскую форму уже?

— Это говорю не я. Нам понятно, что там куча россиян, переодетых в белорусскую форму, – это ни для кого не секрет. Но процент, естественно, можно выяснить только в результате опроса или расследования. Но ряд специалистов поговаривают, что уже до 80%.

— Как вы расцениваете, может ли личный состав отказаться от наступления, если поступит такой указ?

— Российский – нет.

— А белорусский?

— Белорусский может, но это решается просто, как и с мобилизованными в Донецке, Луганске, Лисичанске или Северодонецке: заградотряд сзади, и побежишь как миленький. А, во-вторых, если в воинской части действительно 80% россиян и 20% белорусов, то попробуй не пойти. Конечно, пойдут. Исходим из худшего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».