Большой китайский позор 10 Александр Коваленко, site.ua

3.08.2022, 9:50

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Александр Коваленко

Фраза «последнее китайское предупреждение» обрела новое звучание.

Как из претендента на титул гегемона превратиться… в непонятно что. Если, что, то это про Китай.

Уверен, многие из вас неоднократно слышали фразу «последнее Китайское предупреждение». Но все ли знают, откуда у него растут, так сказать, ноги?

Дело в том, что ноги, как не странно, растут из Тайваня.

Далеким, но погожим 7 сентября 1958 года Пекин в адрес Вашингтона направил первое «последнее предупреждение» относительно полетов авиации США на остров Тайвань. Китай возмущали полеты американской авиации, особенно военно-транспортного типа, на остров, который не признавал коммунистического режима в Пекине.

В итоге, по состоянию на декабрь 1964 года таких предупреждений было уже более 900.

Коммунистический Китай только и мог, что брюзжать слюной и грозится, а по факту... А по факту только сотрясал воздух.

Разумеется, сейчас Китай, образца 2022 года не такой, как Китай образца 1964 года. Или, на самом деле, такой же?

На самом деле именно так. Да, кажется, что экономически он набрал веса, но это обман – экономика Китая это большой мыльный пузырь. Экономический кризис КНР 2016 и 2018 годов, о которых многие не слышали тому прямое доказательство.

Вы помните и не верите? Что же, я вам напомню, поскольку именно в этом период весьма активно обозревал торговую войну между Китаем и США.

Например, могу вам напомнить как в 2018 году за время торговой войны США и КНР китайский юань опустился в цене на 6,8%, достигнув своего минимального значения с декабря 2017 года, ставшего следствием затяжного экономического кризиса 2016 года. Кстати, тогда, то падение было максимальным со времен девальвации юаня в августе 2015 года, которое было предзнаменованием кризиса 2016.

Индекс китайских ценных бумаг Shaghai Composite благодаря торговой войне упал в цене на 20%, что вызвало отток инвестиций. В целом фондовый рынок КНР потерял триллион долларов капитализации.

Для привлечения инвестиций Государственный Комитет по развитию и реформе и Министерство коммерции КНР пошли на беспрецедентный шаг, позволяющий иностранным компаниям в ряде отраслей КНР иметь долю в размере 51%, в то время как ранее верхней планкой было 25%. Но особого ажиотажа в среде инвесторов такие бонусы не вызвали.

С 2018 по 2019 год из-за торговой войны с США Китай потерял более триллиона долларов. Копейки для великой и могучей поднебесной? Расскажите это жителям Сихайгу в Нинся-Хуэйском автономном районе. А, хотя да… не расскажите… Тем не то, чтобы английского, там даже традиционного китайского не особо знают.

Армия Китая… Это как армия российской федерации, которую считали второй армией в мире и которая обнулилась о такую страну как Украина. А, что было бы, если бы армия россии столкнулась с армией США? Тотальная аннигиляция.

Китай это большой надувной пузырь, который десятилетиями воровал технологии, копировал идеи и, имея богатую культуру и наследие, банально – копипастил, но не создавал свое.

И я уверен, что власти в самом Пекине прекрасно понимали, на что они реально способны в случае конфронтации с Тайванем и его союзниками. Поскольку, все же, в Китае аналитика лучше, чем в РФ. Но они решили отреагировать на визит Нэнси Пелоси в Тайвань именно так. Долгосрочной бравадой и угрозами в стиле великого и грозного Си, известного во внутренних кругах компартии КНР как Винни-Пух.

Ок. Что в итоге?

В итоге большой китайский позор. Ведь одна, почтенного возраста дама, смогла одним махом обнулить все то, что считали по праву, после обнуления России, вторым потенциалом в мире, в любе угрозы того, кого во внутренней среде поза глаза называют Винни-Пухом, тем более будут считать на заслуживающего уважения лидера.

Нет больше гегемонов в мире. Есть те, кто степенью своей бодрости лишь показали свою никчемность.

Визит Нэнси Пелоси в Тайвань могут расценивать в Вашингтоне по-разному, но эта дама по степени своей смелости и амбициозности дает фору многим президентам США, как экс, так и действующим. Она сломала хребет дракону, даже к нему не прикоснувшись.

Так жестко Поднебесную не нагибал еще никто. Хотя, Пекин сам же виноват. Ведь точно так же как Россия с Украиной, он не оценил свои предельные возможности. А слова, всегда нужно подтверждать делом. Ведь тот, кто так не делает, он банальный словоблуд, оказывающийся на обочине мироздания, где места словоблудам всегда предостаточно.

Если бы Пекин промолчал, он сохранил значительно больше очков. Он оставался бы номером два в мире. А теперь? Подав голос и не единожды, не подтвержденный действием, он оказался пустым местом.

В мире уже есть 1/9-я суши, пустого места, полку прибавилось? Вот ведь и вправду, размер не имеет значения. Никогда.

Александр Коваленко, site.ua

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