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«Чувство, что школы сами не знают, чего требовать от родителей»

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  • 3.08.2022, 10:07
  • 1,630
«Чувство, что школы сами не знают, чего требовать от родителей»

В Беларуси сложилась полная неразбериха со школьной формой.

Август – время школьных базаров, которые для горожан организовывают местные исполкомы. Всего в Минской области пройдет 65 школьных ярмарок. В Борисове школьные базары запланированы 12 и 13 августа, 20 августа — в Жодино.

В Борисове и Жодино в ярмарках по продаже товаров школьного ассортимента, канцелярских товаров, книжной продукции, одежды делового стиля примут участие торговые и промышленные организации, чья продукция подходит для такого вида мероприятий. Работников торговли и посетителей будут развлекать самодеятельные артисты. Также в регионе предстоит демонстрация одежды фабрики «Світанак», которая шьет не только «лукашенковский мерч», но и школьную одежду.

— До сих пор неизвестно, как одевать ребенка в школу, дочка идет в первый класс. Собрания с классным учителем у нас в конце августа, и пока мы не знаем что покупать на ярмарке, какая будет школьная форма или каким будет «единый элемент школы»? Такое чувство, что школы и сами пока не знают – чего требовать от родителей, — рассказала EX-PRESS.BY жительница Жодино Татьяна.

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