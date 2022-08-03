закрыть
3 августа 2022, среда, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иноземцев: Визит Пелоси показал бункерному диктатору реальное положение США в мире

6
  • 3.08.2022, 10:16
  • 4,340
Иноземцев: Визит Пелоси показал бункерному диктатору реальное положение США в мире

Сигнал получен не только в Пекине.

Российский экономист Владислав Иноземцев прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:

— Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань – это, на мой взгляд, прекрасный шаг, показывающий местному бункерному диктатору реальное положение США в современном мире.

Пекин, конечно, достойно отреагировал – запретил импорт с Тайваня продовольственной продукции. А почему, хочется знать, не микрочипов? Неужели такая великая страна их не может импортозаместить? А то как разогналась бы экономика! А то ведь всего 0,4% роста ВВП во втором квартале как-то не очень убедительно выглядят в канун исторического съезда КПК, где в ноябре Си станет генсеком на третий срок…

В общем, Пелоси – большая молодец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников