Иноземцев: Визит Пелоси показал бункерному диктатору реальное положение США в мире 6 3.08.2022, 10:16

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Сигнал получен не только в Пекине.

Российский экономист Владислав Иноземцев прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:

— Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань – это, на мой взгляд, прекрасный шаг, показывающий местному бункерному диктатору реальное положение США в современном мире.

Пекин, конечно, достойно отреагировал – запретил импорт с Тайваня продовольственной продукции. А почему, хочется знать, не микрочипов? Неужели такая великая страна их не может импортозаместить? А то как разогналась бы экономика! А то ведь всего 0,4% роста ВВП во втором квартале как-то не очень убедительно выглядят в канун исторического съезда КПК, где в ноябре Си станет генсеком на третий срок…

В общем, Пелоси – большая молодец.

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