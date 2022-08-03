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Какие товары нельзя вернуть в магазин после покупки: все о правах потребителей

  • 3.08.2022, 10:30
Какие товары нельзя вернуть в магазин после покупки: все о правах потребителей

Покупатели должны соблюдать определенные правила.

Купили товар в магазине и остались недовольны? Вещь оказалась неудобной или не подошла по размеру, а может, вы и вовсе обнаружили брак? Журналисты портала myfin.by узнали, какие покупки можно сдать продавцу обратно и вернуть свои деньги.

Какие товары можно продавать потребителям?

Закон «О защите прав потребителей» гласит, что товары, которые поступают в продажу, должны быть качественными и безопасными. Под «безопасностью» подразумевают безопасность для:

• жизни;

• здоровья;

• наследственности;

• имущества потребителя;

• окружающей среды.

Под «качеством» имеется в виду ряд свойств, которые делают товар надежным и пригодным к использованию.

Мне продали некачественный товар, что я могу с этим сделать?

Согласно статье 20 Закона «О защите прав потребителей», покупатель может настоять на:

• замене такого товара качественным;

• уменьшении цены на товар, соразмерном найденным недостаткам;

• срочном бесплатном устранении недостатков – ремонте;

• возмещении убытков на устранение поломки или других недостатков товара (если покупатель сам починил вещь).

Также вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать вернуть вам деньги за некачественный товар. В свою очередь продавец попросит вас принести и вернуть товар в магазин. В этом случае вы имеете право возвращать покупку без упаковки. Также продавец не имеет права уменьшать сумму возврата из-за утраченного товарного вида вещи или по иным причинам.

И самое важное – в случае приобретения некачественной вещи вы можете обратиться в магазин в течение 14 дней. Для категории технически сложных или дорогостоящих товаров у потребителя есть 30 дней. Если у вашей покупки есть гарантийный срок, вы можете обратиться в магазин в течение всего гарантийного срока.

Причем если из-за технической неисправности или других недостатков товара потребителю был причинен вред, то продавец должен возместить его в полном объеме. Не имеет значения, заключен ли договор купли-продажи.

Если вещь мне просто не подошла или не понравилась, я могу вернуть ее в магазин?

Статья 28 Закона указывает, что потребитель вправе в течение 14 дней со дня покупки вернуть в магазин даже товары, к качеству которых претензий нет. Вторым вариантом возможных действий является обмен вещи на аналогичную, только другого фасона, расцветки, размера или формы.

Вернуть или обменять товар надлежащего качества можно, если он:

• относится к непродовольственным – обмен и возврат качественных пищевых продуктов не предусмотрен;

• не был в употреблении (сохранилась бирка или целостность упаковки и т.д.);

• сохранил свои потребительские свойства;

• не включен в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату.

Однако следует всегда сохранять и упаковку, в которой вам продали товар, – магазин примет его только в этой упаковке.

При возврате продавец обязан вернуть вам деньги сразу же или в течение семи дней с момента вашего обращения. За нарушение указанных сроков продавец будет обязан уплатить неустойку в размере 1% от цены товара.

Также имейте в виду, что расчеты с потребителем при возврате товара осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата. Например, если вы рассчитывались за покупку картой, то и деньги за товар должны вернуть на эту карту.

Важно помнить, что нельзя вернуть или обменять качественный товар, если он куплен у физического лица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также если вы приобрели товар у ремесленника или на рынке.

Серьги, лекарства и игрушки: какие товары нельзя вернуть в магазин

В феврале 2022 года Совет Министров Беларуси расширил список непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену и возврату. Сегодня в этом списке 36 позиций. Вот некоторые из них:

• бижутерия;

• ювелирные изделия;

• нательное белье;

• носки, чулки, колготки;

• ручки, фломастеры, маркеры;

• маникюрные и педикюрные наборы;

• наушники;

• игрушки;

• лекарственные средства;

• предметы личной гигиены;

• товары бытовой химии;

• животные, птицы, рыбы и корм для них;

• бытовая химия;

• парфюмерия и косметика;

• паркет, ламинат, пробковый пол, настенная пробка, плитка керамическая, обои;

• драгоценные металлы.

Однако даже многие товары из этого списка можно будет сдать обратно в магазин, если они были герметично упакованы и вы не успели нарушить целостность упаковки – распаковать. Это доказывает, что товар не был в употреблении и дает вам право обменять его или получить свои деньги обратно.

Интересен факт, что к имуществу, которое не подлежит возврату и обмену, законодатель относит также автомобили, велосипеды и мотоциклы. Но есть один нюанс: речь идет о товарах надлежащего качества. Если в течение 30 дней после покупки была обнаружена поломка или другой существенный недостаток, вы имеете право вернуть или обменять автомобиль, велосипед и мотоцикл.

Что в итоге? Основные права потребителей подразумевают защиту от небезопасных товаров и вещей ненадлежащего качества, а также ответственность изготовителей и продавцов за вред, причиненный покупателям вследствие недостатков товаров. Вместе с тем покупатели должны соблюдать правила использования вещей, их транспортировки и хранения.

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