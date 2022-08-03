Какие товары нельзя вернуть в магазин после покупки: все о правах потребителей
- 3.08.2022, 10:30
Покупатели должны соблюдать определенные правила.
Купили товар в магазине и остались недовольны? Вещь оказалась неудобной или не подошла по размеру, а может, вы и вовсе обнаружили брак? Журналисты портала myfin.by узнали, какие покупки можно сдать продавцу обратно и вернуть свои деньги.
Какие товары можно продавать потребителям?
Закон «О защите прав потребителей» гласит, что товары, которые поступают в продажу, должны быть качественными и безопасными. Под «безопасностью» подразумевают безопасность для:
• жизни;
• здоровья;
• наследственности;
• имущества потребителя;
• окружающей среды.
Под «качеством» имеется в виду ряд свойств, которые делают товар надежным и пригодным к использованию.
Мне продали некачественный товар, что я могу с этим сделать?
Согласно статье 20 Закона «О защите прав потребителей», покупатель может настоять на:
• замене такого товара качественным;
• уменьшении цены на товар, соразмерном найденным недостаткам;
• срочном бесплатном устранении недостатков – ремонте;
• возмещении убытков на устранение поломки или других недостатков товара (если покупатель сам починил вещь).
Также вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать вернуть вам деньги за некачественный товар. В свою очередь продавец попросит вас принести и вернуть товар в магазин. В этом случае вы имеете право возвращать покупку без упаковки. Также продавец не имеет права уменьшать сумму возврата из-за утраченного товарного вида вещи или по иным причинам.
И самое важное – в случае приобретения некачественной вещи вы можете обратиться в магазин в течение 14 дней. Для категории технически сложных или дорогостоящих товаров у потребителя есть 30 дней. Если у вашей покупки есть гарантийный срок, вы можете обратиться в магазин в течение всего гарантийного срока.
Причем если из-за технической неисправности или других недостатков товара потребителю был причинен вред, то продавец должен возместить его в полном объеме. Не имеет значения, заключен ли договор купли-продажи.
Если вещь мне просто не подошла или не понравилась, я могу вернуть ее в магазин?
Статья 28 Закона указывает, что потребитель вправе в течение 14 дней со дня покупки вернуть в магазин даже товары, к качеству которых претензий нет. Вторым вариантом возможных действий является обмен вещи на аналогичную, только другого фасона, расцветки, размера или формы.
Вернуть или обменять товар надлежащего качества можно, если он:
• относится к непродовольственным – обмен и возврат качественных пищевых продуктов не предусмотрен;
• не был в употреблении (сохранилась бирка или целостность упаковки и т.д.);
• сохранил свои потребительские свойства;
• не включен в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату.
Однако следует всегда сохранять и упаковку, в которой вам продали товар, – магазин примет его только в этой упаковке.
При возврате продавец обязан вернуть вам деньги сразу же или в течение семи дней с момента вашего обращения. За нарушение указанных сроков продавец будет обязан уплатить неустойку в размере 1% от цены товара.
Также имейте в виду, что расчеты с потребителем при возврате товара осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата. Например, если вы рассчитывались за покупку картой, то и деньги за товар должны вернуть на эту карту.
Важно помнить, что нельзя вернуть или обменять качественный товар, если он куплен у физического лица, которое не является индивидуальным предпринимателем, а также если вы приобрели товар у ремесленника или на рынке.
Серьги, лекарства и игрушки: какие товары нельзя вернуть в магазин
В феврале 2022 года Совет Министров Беларуси расширил список непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену и возврату. Сегодня в этом списке 36 позиций. Вот некоторые из них:
• бижутерия;
• ювелирные изделия;
• нательное белье;
• носки, чулки, колготки;
• ручки, фломастеры, маркеры;
• маникюрные и педикюрные наборы;
• наушники;
• игрушки;
• лекарственные средства;
• предметы личной гигиены;
• товары бытовой химии;
• животные, птицы, рыбы и корм для них;
• бытовая химия;
• парфюмерия и косметика;
• паркет, ламинат, пробковый пол, настенная пробка, плитка керамическая, обои;
• драгоценные металлы.
Однако даже многие товары из этого списка можно будет сдать обратно в магазин, если они были герметично упакованы и вы не успели нарушить целостность упаковки – распаковать. Это доказывает, что товар не был в употреблении и дает вам право обменять его или получить свои деньги обратно.
Интересен факт, что к имуществу, которое не подлежит возврату и обмену, законодатель относит также автомобили, велосипеды и мотоциклы. Но есть один нюанс: речь идет о товарах надлежащего качества. Если в течение 30 дней после покупки была обнаружена поломка или другой существенный недостаток, вы имеете право вернуть или обменять автомобиль, велосипед и мотоцикл.
Что в итоге? Основные права потребителей подразумевают защиту от небезопасных товаров и вещей ненадлежащего качества, а также ответственность изготовителей и продавцов за вред, причиненный покупателям вследствие недостатков товаров. Вместе с тем покупатели должны соблюдать правила использования вещей, их транспортировки и хранения.