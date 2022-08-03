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У белорусов хотят скупать золото за бесценок

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  • 3.08.2022, 10:42
У белорусов хотят скупать золото за бесценок

Скупочные цены на драгметаллы ощутимо упадут.

Цены на драгоценные металлы, которые скупают у физлиц в изделиях и в ломе, заметно снизятся с 8 августа — с этой даты вступит в силу соответствующее постановление Минфина. К примеру, стоимость золота 375-й пробы упадет до 47,56 рубля (пока 53,68 рубля), а 500-й — до 63,41 рубля (сейчас — 71,57 рубля).

С 8 августа скупочные цены за грамм золота составят:

для 375-й пробы — 47,56 руб. (сейчас 53,68 руб.),

500-й — 63,41 руб. (пока 71,57 руб.),

583-й и 585-й — 74,19 руб. (сейчас 83,74 руб.),

750-й — 95,12 руб. (сейчас 107,36 руб.),

900-й — 114,14 руб. (сейчас 128,83 руб.),

916-й — 116,17 руб. (пока 131,12 руб.),

950-й — 120,48 руб. (сейчас 135,98 руб.),

958-й — 121,49 руб. (сейчас 137,13 руб.).

Цена за 1 грамм серебра 750-й пробы составит 1,04 руб. (пока 1,31 руб.),

800-й — 1,1 руб. (сейчас 1,39 руб.),

875-й — 1,21 руб. (пока 1,52 руб.),

916-й — 1,26 руб. (пока 1,59 руб.),

925-й — 1,28 руб. (сейчас 1,61 руб.),

960-й — 1,32 руб. (сейчас 1,67 руб.).

Стоимость платины 950-й пробы составит 60,53 руб. за грамм (сейчас — 67,6 руб.).

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