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Андрей Пионтковский: Кремль уже в отчаянии

  • 3.08.2022, 10:44
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Андрей Пионтковский: Кремль уже в отчаянии
Андрей Пионтковский

О чем говорят новые методички для пропагандистов.

Кремлевские власти уже в отчаянии из-за ситуации с войной в Украине. Поэтому они придумывают разный пропагандистский бред, чтобы еще больше отвлечь внимание россиян от своих неудач.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Так он отреагировал на новые кремлевские темники для пропагандистов, которые недавно опубликовали некоторые российские СМИ.

«В темниках пропагандистам предписывают освещать войну в Украине с точки зрения религии. Они должны подавать информацию, что украинцы якобы откровенные безбожники, сатанисты и те люди, которые отвернулись от веры.

Пионтковский убежден, что весь этот бред придумывают из-за обычного отчаяния. В кремле пытаются еще больше затуманить голову местным, чтобы они не думали о неудаче оккупантов в Украине и десятках тысяч трупов российских военных.

Это из той же серии, что «Китай нам поможет». Эти темники демонстрируют, в каком отчаянии они (кремлевские чиновники – ред.) находятся», – отмечает Пионтковский.

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