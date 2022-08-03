Мнение: Напасть на Казахстан или Молдову внезапно у России уже не получится 5 3.08.2022, 10:55

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Эти страны внимательно следят за действиями РФ и приняли меры.

На странице зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в «Вконтакте» появился и позже исчез скандальный пост о скором восстановлении РФ в прежнем составе, включая бывшие советские республики. Отдельного внимания удостоились Грузия и Казахстан, которые, по мнению Медведева, своим существованием обязаны исключительно российскому государству.

Позже эту публикацию объяснили взломом страницы, но новость о ней успела широко разлететься, а содержание поста обросло комментариями. О том, стоит ли серьезно относиться к подобным заявлениям, «Филин» спросил у директора института «Палітычная сфера» Андрея Казакевича.

— Если вынести за скобки обстоятельства появления этих угрожающих заявлений и вспомнить, во что вылились подобные публикации о «решении украинского вопроса» накануне войны, насколько серьезно можно оценивать вероятность реализации озвученных сценариев?

— В ближайшее время такой сценарий маловероятен, так как основные силы оттянуты на Украину. Что будет дальше? Все будет зависеть от того, чем закончится война в Украине. Если она по каким-то причинам будет успешной для России, то, естественно, стоит ожидать в будущем подобных эксцессов.

Страны уже обозначены. Действительно, если почитать российских националистов, то там указываются и Казахстан, и Беларусь — в том контексте, что ее нужно присоединить. Много разговоров идет о Молдове и Приднестровье, также говорится о необходимости наказать балтийские страны. То есть, фронт работ обозначен.

Но лично мне кажется, что все это маловероятно. Потому что ресурсов у России недостаточно, чтобы проводить такие масштабные военно-политические акции на постсоветском пространстве.

Эти страны внимательно следят за действиями России, и каждая из них принимает меры предосторожности. Ну, кроме Беларуси, наверное. Поэтому сделать что-то внезапно уже не получится. Не получится сделать это без каких-то дополнительных проблем, в том числе и санкций.

И, конечно же, каждая из этих стран может вступить в более сложную политическую игру, выиграть которую Кремлю будет непросто. Например, Казахстан может вступить в переговоры с Китаем, чтобы Россия не нарушала его территориальную целостность.

Если ему удастся заручиться поддержкой США и Китая, то в при таких раскладах Москве будет очень непросто организовать подобную акцию.

Молдова не имеет общей границы с Россией, что также усложняет выполнение озвученных планов. Тем более, если не будет оккупирована вся южная часть Украины, что сейчас выглядит маловероятным.

Балтийские страны входят в НАТО, что является сильным сдерживающим фактором, так как военные силы альянса значительно сильнее российской армии. Так что и здесь Кремлю мало что светит урвать для себя.

Тем не менее, такие угрозы сохраняются. Мы видим, как в общественном мнении в России муссируется идея о дальнейшей имперской экспансии.

Но собственных ресурсов у них нет, чтобы расширить свою активность на другие страны, устроить нечто подобное, как в Украине, организовать где-то аншлюс. Ведь каких-то особых симпатий к Москве в этих странах никто не испытывает, разве что представители национальных меньшинств, как в Казахстане.

— Есть мнение, что публикация на странице Медведева — это не прямая угроза Грузии и Казахстану, а также другим бывшим советским республикам, а сигнал Западу: оставьте напрасные надежды на уход Путина. Мол, на его место придут еще более кровожадные «ястребы». Можно ли напугать подобными сигналами сегодняшний Запад?

— Мне кажется, что нет. И я думаю, что в данном случае Медведев демонстрирует собственную позицию. В последнее время он пытается позиционировать себя в качестве антизападника, «ястреба», хотя до этого у него был имидж в основном либерала.

Он пытается отрабатывать новую повестку по максимуму. Я не думаю, что все это — сложная и многоходовая игра на иностранную аудиторию.

Кроме того, на Западе хорошо понимают, чтот Россия оказалась в сложной ситуации. Что в Украине она столкнулась с серьезными военными и политическими проблемами. И что любая другая военная операция может закончиться для Кремля фиаско.

Думаю, на Западе рационально понимают, что только такие меры — силовое сдерживание — значительно ограничивают российское руководство, а не тот факт, кто в России находится у власти.

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