ВСУ взяли в плен группу оккупантов, пряташихся в лесополосе 2 3.08.2022, 11:06

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Напуганные захватчики пополнят обменный фонд.

В одном из направлений на Востоке Украины украинские воины захватили в плен нескольких российских оккупантов. Захватчики скрывались в лесополосе.

Во время первого допроса один из пленных заявил, что приехал в Украину, потому что «приказ был», и не ответил на вопрос, осознает ли он, что является военным преступником. Видео с пленниками обнародовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

«Свежее пополнение обменного фонда. Плененные на востоке российские оккупанты», – отметили в СтратКоме.

Судя по видео, в плен попали по меньшей мере два российских захватчика.

На первом видео украинский воин поднимает российского оккупанта, лежащего на земле с поднятыми руками. Видно, что захватчик напуган.

На втором видео уже другому пленнику устраивают первый допрос. Он признается, что по званию является младшим лейтенантом. На вопрос украинских воинов, зачем приехал в Украину с оружием в руках, он отвечает, что «приказ был».

А вот на вопрос, осознает ли оккупант, что является военным преступником, поскольку вторгся с войной в соседнюю суверенную и независимую страну, захватчик промолчал.

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