На месте одного из долгостроев Чижа в Минске появится новый торговый центр 3.08.2022, 11:14

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Стало известно, когда объект планируют сдать в эксплуатацию.

На месте долгостроя обанкротившейся компании «Трайпл» на улице Курсанта Гвишиани в столичном микрорайоне Восточный появятся новый торговый центр и многоуровневый паркинг. Сдать объект в эксплуатацию обещают через 1,5−2 года, передает агентство «Минск-Новости».

Торговый центр, который начали возводить на улице Курсанта Гвишиани еще в прошлом десятилетии, входил в застройку жилого района Восточный как одна из очередей освоения территории компанией «Трайпл», а после ее банкротства стоял законсервированным.

Напомним, «Трайпл» принадлежит опальному бизнесмену Юрию Чижу — ранее он был приближен к Александру Лукашенко, однако позже к нему возникли вопросы со стороны силовиков. В июле прошлого года компанию через суд признали экономически несостоятельной и приняли решение о ее санации.

Однако есть шанс, что долгострой на улице Курсанта Гвишиани через пару лет будет завершен. Об этом сообщил заместитель директора управляющей компании «Советник» Кирилл Иванович — в 2020-м предприятие стало антикризисным управляющим ООО «Трайпл».

— Достаточно долго шел подготовительный период, сегодня можно озвучить: есть инвестор, готовый строить объект, за его средства начато проектирование, — рассказал он.

Известно, что по первоначальному плану, разработанному еще в 2014-м, на улице Курсанта Гвишиани, 5 намечалось возвести крупный торговый центр площадью почти 30 тыс. м2. В его составе были задуманы продовольственный и строительный гипермаркеты, объекты непродовольственной торговли, вместительный паркинг. Строительство предполагалось вести в три очереди.

Сейчас планы пересмотрели: площадь ТЦ сократится вдвое, а вот по наполнению все будет похоже. На первом этаже разместятся торговый пассаж и продовольственный ритейл, на втором — дополнительные торговые площади, в том числе магазин хозяйственного назначения, а также административные и служебные помещения для обслуживания объекта.

— Отдельно по соседству появится многоуровневый паркинг. Поскольку он был в составе объекта, мы обязаны его построить как социальную составляющую жилого района, — рассказал арт-директор архитектурной студии «Арх-Нуво» Олег Волович.

Как уточнил Волович, уже согласована предпроектная документация по корректировке проекта. В этом году планируется разработать сам проект, пройти экспертизу и даже приступить к освоению площадки.

Оценить постройку жители Восточного смогут примерно через 1,5−2 года.

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