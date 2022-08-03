В Беларуси ввели новый порядок медицинского переосвидетельствования водителей 3.08.2022, 11:35

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Фото: onliner.by

Он вступает в силу уже 22 сентября 2022 года.

Порядок медицинского переосвидетельствования водителей урегулирован в постановлении Совета Министров № 501. Ознакомиться с ним можно на Национальном правовом интернет-портале.

Так, по результатам медицинского переосвидетельствования медкомиссия уведомляет водителей о принятии решения о наличии заболевания или противопоказания, которое может препятствовать управлению автомобилем или мотоциклом путем вручения водителю медицинского заключения. Оно выдается непосредственно в день принятия решения под подпись.

Если же состояние здоровья водителя не позволяет получить его лично, либо он не желает ставить подпись, вердикт врачей озвучивается водителю устно опять же в день принятия решения.

В случае, если первые два варианта не могут быть реализованы, заключение направят водителю заказным письмом с уведомлением в течение пяти календарных дней.

В акте медицинской водительской комиссии указывают, каким образом было сообщено водителю о решении (в случае устного объявления также указывается причина).

Кроме того, утверждена инструкция, по которой водителей будут отправлять на обязательное медицинское переосвидетельствование. Водитель, которому вручено направление, по своему желанию обращается в организацию здравоохранения для прохождения обязательного медицинского переосвидетельствования. Информация о том, что водитель отправлен на обязательное медицинское переосвидетельствование, представляется организациями здравоохранения в МВД и Минсельхозпрод (если водитель работает по найму на машинах этой организации) не реже раза в месяц.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 года.

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