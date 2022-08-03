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Снаряды и ракеты из нового пакета США могут увеличить дальность стрельбы ВСУ в три раза

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  • 3.08.2022, 11:37
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Снаряды и ракеты из нового пакета США могут увеличить дальность стрельбы ВСУ в три раза
Фото: Getty Images

Это делает реальным удар по Крымскому мосту.

Снаряды и ракеты, которые США предоставят Украине в новом пакете помощи, могут увеличить огневое воздействие подразделений Вооруженных сил Украины в 2-3 раза.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его данным, в последний пакет помощи от США на сумму 550 млн долл. входит 75 тыс. снарядов и 3 тыс. ракет.

«Если это ракеты М31, то они увеличат наше огневое воздействие на врага на 50-70 км. Если это будут ракеты М26 - до 45 км. Таким образом мы сможем активно выжигать фронт до глубины 30 км. Если будут ракеты дальностью 130-140 км, то мы сможем работать по Крыму, по Крымскому мосту», - сказал он.

Эксперт отметил, что, в зависимости от номенклатуры ракет, помощь США увеличит огневое воздействие на тылы противника в 2-3 раза.

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