Белорусы смогут попасть в еще одну страну без визы 1 3.08.2022, 11:47

Ведутся переговоры.

Одобрен проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Султаната Оман о взаимной отмене виз. Соответствующий указ подписан сегодня.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Таким образом, Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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