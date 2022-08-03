Белорусы смогут попасть в еще одну страну без визы

Белорусы смогут попасть в еще одну страну без визы1
- 3.08.2022, 11:47
Ведутся переговоры.
Одобрен проект межправительственного соглашения Республики Беларусь и Султаната Оман о взаимной отмене виз. Соответствующий указ подписан сегодня.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.
Таким образом, Министерство иностранных дел Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.