Пентагон разоблачил ложь Шойгу об «уничтожении» комплексов HIMARS 3.08.2022, 12:18

Украинцы применяют оружие с поразительной точностью и эффективностью.

В Пентагоне опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл назвал ложными заявление Минобороны РФ, пишет Reuters.

«Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России», - сказал Брессейл.

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