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«Cливок нет, а молоко прокисшее»

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  • 3.08.2022, 12:22
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«Cливок нет, а молоко прокисшее»

Жители Слуцка рассказали, что происходит в магазинах.

Случчане жалуются на проблемы с молоком в магазинах. Сообщения жителей Слуцка за минувшие три дня собрал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»:

«Заходил эти дни в «Копеечку», молока нет. Спросил у продавца, что случилось. Говорит, комбинат просто не отгружает. А из-за чего – не знает».

«Сливок нет в магазинах. Обратила внимание, что нет ни 10%, ни 33%-го. Сестра сказала, что и в Минске с этим сложно, хотела для крема в торт купить и не нашла».

«На днях в «Евроопте» не было, в «Маяке», сегодня в «Виталюре» смотрела – тоже не было».

«Сегодня была в магазе, покупатель говорила продавцу, что молоко кислое, хотя дата стоит норм. Продавец ответила, что жалобы от покупателей получают каждый день и уведомляют производителя. Но ничего не меняется. Сказала, что с молоком какие-то проблемы».

«Я вчера купила молоко, до 9 августа срок годности, кислое капец».

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