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«Вывели в наручниках»: «сенатора» и директора птицефабрики «Дружба» задержали

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  • 3.08.2022, 12:42
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«Вывели в наручниках»: «сенатора» и директора птицефабрики «Дружба» задержали

На сайте птицефабрики информация о Василии Маркевиче исчезла.

Несколько читателей сообщили Intex-press о задержании генерального директора ОАО «Птицефабрика Дружба» Василия Маркевича. Что говорят на предприятии?

«В пятницу, 29 июля, днем были задержаны силовиками гендиректор птицефабрики «Дружба» и главный бухгалтер», – рассказал один из читателей. – Директор являлся так называемым депутатом Совета Республики, но, как видно, это его не спасло».

«Пришли люди в балаклавах, прямо в кабинете надели наручники и вывели», – сообщил позже еще один человек, а другой, работник предприятия, сказал, что Маркевича «вроде как задержали за взятку».

На сайте птицефабрики информация о Василии Маркевиче исчезла. В списке руководства вообще нет должности «гендиректор», сразу указан первый заместитель генерального директора Валерий Самущик, который действует «на основании Устава и протокола заседания наблюдательного совета № 11 от 29.07.2022».

Журналисты связались с Валерием Самущиком, чтобы узнать, куда делся Василий Маркевич и правда ли, что его задержали.

– Я не буду ничего комментировать. Я прекрасно знаю, что вы хотите услышать от меня. Или вы думаете, я в замкнутом пространстве живу? – заявил Валерий Самущик и положил трубку.

Никакой официальной информации по поводу задержания гендиректора птицефабрики «Дружба» ни на сайте Следственного комитета Беларуси, ни на сайтах других правоохранительных структур на данный момент нет. Однако источник Intex-press в правоохранительных органах подтвердил факт его задержания.

Василий Маркевич возглавлял птицефабрику «Дружба» с 2003 года. Он награжден медалью «За трудовые заслуги», в 2012 году был удостоен звания «Почетный гражданин Барановичского района», а в 2013-м – звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь».

В 2016 году Василий Маркевич был удостоен звания «Человек года» Брестской области, а в 2018 – признан лучшим руководителем среди предприятий в области сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания сельского хозяйства на Брестчине.

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