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Ответ Головченко на дефицит: Меньше ешьте сахара

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  • 3.08.2022, 13:03
  • 4,910
Ответ Головченко на дефицит: Меньше ешьте сахара

Циничное заявление лукашиста.

Премьер Головченко отреагировал на недавний дефицит сахара в белорусских магазинах:

— Сахара нужно меньше есть, будете здоровее.

Напомним, в июле в белорусских магазинах начал пропадать сахар. Белорусы массово скупали этот продукт, а власти не могли удовлетворить спрос.

Отметим, что в белорусских магазинах начались проблемы с молочкой. Стоит ли ожидать, что лукашисты посоветуют «меньше пить молоко»?

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