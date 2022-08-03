Ответ Головченко на дефицит: Меньше ешьте сахара 16 3.08.2022, 13:03

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Циничное заявление лукашиста.

Премьер Головченко отреагировал на недавний дефицит сахара в белорусских магазинах:

— Сахара нужно меньше есть, будете здоровее.

Напомним, в июле в белорусских магазинах начал пропадать сахар. Белорусы массово скупали этот продукт, а власти не могли удовлетворить спрос.

Отметим, что в белорусских магазинах начались проблемы с молочкой. Стоит ли ожидать, что лукашисты посоветуют «меньше пить молоко»?

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