Ответ Головченко на дефицит: Меньше ешьте сахара

Ответ Головченко на дефицит: Меньше ешьте сахара16
- 3.08.2022, 13:03
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Циничное заявление лукашиста.
Премьер Головченко отреагировал на недавний дефицит сахара в белорусских магазинах:
— Сахара нужно меньше есть, будете здоровее.
Напомним, в июле в белорусских магазинах начал пропадать сахар. Белорусы массово скупали этот продукт, а власти не могли удовлетворить спрос.
Отметим, что в белорусских магазинах начались проблемы с молочкой. Стоит ли ожидать, что лукашисты посоветуют «меньше пить молоко»?