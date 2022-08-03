Кулеба назвал условие разрыва дипотношений с режимом Лукашенко 3 3.08.2022, 13:27

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Дмитрий Кулеба

Иллюзий насчет диктатора нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее армия зайдет на территорию Украины. Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».

По его словам, он помнит, как в ночь на 24 февраля с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение России в Украину, однако до этого белорусские власти «клялись», что не представляют для Украины никакой угрозы.

Он отметил, что у него «нет иллюзий насчет Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего, и каким образом не давать дополнительных поводов» диктатору Лукашенко «принимать те или иные решения».

«Я уже говорил публично и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения. А относительно того, что с территории Беларуси проходят обстрелы, мне кажется, нет смысла привязывать это к датам. То, что в воздушном пространстве Беларуси летают российские бомбардировщики – иногда просто тренируются, иногда стреляют – это наша ежедневная реальность», — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Беларусь является соучастником вооруженной агрессии против Украины и это «не подлежит никаким сомнениям, а поэтому никаких оправданий режиму в Беларуси нет и не будет».

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