В Минске продается «однушка» всего за $25 тысяч 1 3.08.2022, 13:46

Журналисты выяснили, в чем подвох.

Спрос на недорогую недвижимость в столице, несмотря ни на что, сохраняется: самую дешевую однушку июля, кажется, тоже уже купили. По крайней мере, объявление о ее продаже исчезло из нашей базы. Но грустить пришлось недолго: буквально вчера появилось предложение пожирнее. Обзавестись однокомнатной квартирой в Минске теперь можно за $25 000. На данный момент это самый бюджетный вариант на сайте onliner.by.

Но прежде, чем показать вам эту красоту, предлагаем посмотреть, как выглядел предыдущий рекордсмен за 35 000 у.е. Жилье находилось в девятиэтажке 1985 года на улице Асаналиева. В прошлом году здание пережило капитальный ремонт, в нем были заменены все коммуникации.

Размер самой квартиры — 28,7 «квадрата». На кухне и лоджии установлены стеклопакеты, в прихожей — металлическая дверь. На полу лежал линолеум. Судя по фотографиям, объект требовал немаленьких вложений. Новых собственников это, очевидно, не смутило.

Теперь звание самой дешевой однушки Минска по праву перешло недвижимости на улице Амураторской. Скрывается она в двухэтажном доме 1957 года постройки. Площадь скромная — всего 26,2 кв.м. Зато стоит всего лишь $25 000 по курсу. Ну не сказка ли?

— Никаких обременений у квартиры нет. Дом также пока сносить не планируют. Владельцы поставили такой ценник, так как понимают, что внутри придется делать серьезный ремонт, который потянет еще на $15 000—20 000, — пояснили в агентстве недвижимости «7 этажей».

Будущий интерьер можно оформить, например, в стиле неоклассики, обыграв сохранившуюся в жилой комнате лепнину на потолке.

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