Данилов: Россию разорвут на куски 3.08.2022, 13:51

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Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию ждет возмездие после войны, которую развязал Кремль.

Страну-агрессора будут раздирать в клочья. Каждое государство отберет назад ту территорию, которую оккупанты когда-то захватили. Об этом Данилов сказал в интервью 24 каналу.

Данилов также отметил, что когда начиналась полномасштабная война, Украина и мечтать не могла о таком вооружении, которое сейчас получает от Запада. Тогда удалось получить лишь противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Данилов вспомнил, как в марте президент Украины с командой каждое утро собирались и «ломали головы», где взять дополнительное оружие.

«Через одну-две недели все постепенно пошло вперед. И сейчас у Украины совсем другие названия вооружений и другое качество», - отметил он.

По его словам, на Западе поражены, насколько быстро украинцы овладевают оружием. Иногда удавалось освоить его за полторы-две недели, хотя на это должно было идти по 3-5 месяцев.

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