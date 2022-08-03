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Во сколько обойдутся белорусам эксперименты с «единым элементом» школьной формы

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  • 3.08.2022, 14:24
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Во сколько обойдутся белорусам эксперименты с «единым элементом» школьной формы

Журналисты узнали ценники.

До 1 августа каждое учреждение образования должно было выбрать единый элемент школьной формы и сообщить об этом родителям. После того, как мы подготовили материал о вариантах, на которых остановились разные учреждения, нам написало несколько мам, обративших внимание на стоимость того самого единого элемента. Где-то, как оказалось, он потянет на 2 рубля, где-то на 70. Журналисты zerkalo.io посмотрели, сколько стоит фишка каждой школы.

После сообщений нескольких мам, журналисты спросили у других родителей, какой единый элемент выбрали в школах их детей и сколько это стоит. Судя по опросу, в большинстве учебных заведений лидером оказался жилет, чаще всего темно-синего цвета. Примерная стоимость — около 30 рублей. Такие расценки нам назвали мамы, дети которых пойдут в старшие классы в средних школ № 144 и № 182 Минска.

СШ № 175 Минска — жилет с эмблемой, за него придется отдать от 25 до 40 рублей.

СШ № 3 Гродно — жилет со значком, стоимость для 1−4 класса — 33 рубля, для 5−8 классов — 35 рублей. Значок с логотипом школы — 3 рубля.

Гимназия № 1 Заславля — бордовая жилетка. Для восьмиклассников она обойдется в 20 рублей.

СШ № 15 Барани (Оршанский район) — синяя жилетка. Ориентировочная цена для восьмиклассника — 18−20 рублей.

СШ № 199 Минска. Синие жилетки родителям сказали купить самим. Одна из мам обошла магазины и заметила, что средняя цена моделей — 30 рублей.

Галстуки

В некоторых учебных заведениях решили остановиться на галстуках. Цена у них заметно отличается.

В гимназии № 6 Гродно галстуки будут одинаковые для мальчиков и девочек. Цена — 12 рублей.

В СШ № 2 Лельчиц галстук для мальчиков будет стоить 7 рублей, для девочек — 7,5 рубля (его украсят бусинкой, поэтому цена выше).

В гимназии № 3 Бобруйска предлагают два варианта галстуков на выбор: классический и галстук-бабочка. Для мальчиков первый обойдется в 21,36 рубля, а второй — в 24,99 рубля. За простой галстук для девочек придется отдать 20,61 рубля, а галстук-бабочка будет стоить 25,48 рубля.

В СШ № 159 Минска цена мужского галстука для учеников 1−4 классов — 11,5 рубля, для 5−11 — 13,5 рубля. Женский галстук для 1−4 классов будет стоить 13,5 рубля, для 5−11 классов — 18 рублей.

Значок и нашивка

В некоторых школах в качестве единого элемента решили выбрать значок с эмблемой школы. По словам читателей, они стоят примерно 2−3 рубля.

В гимназии № 3 Минска сказали, что в новом учебном году ученики будут носить нашивку с эмблемой школы. Одна из мам полагает, что это будет нашивка на жилетке. Ориентировочная стоимость, которую озвучили родителям, — 5 рублей.

Жакет

В некоторых учебных заведениях решили остановиться на жакетах. Например, их будут централизованно заказывать для учеников СШ № 47 Минска. В зависимости от размера цена модели составит от 28 до 50 рублей.

Жакеты выбрали и в СШ № 9 Минска. К одежде прилагается еще и значок с эмблемой школы. Его стоимость — 3,93 рубля. Вот как выглядит пример, который показали родителям.

Деньги

Приобретать единые элементы школьной формы в разных учебных заведениях планируют по-разному. Одни родители, например, сдают деньги централизованно. Других просят перевести нужную сумму на специальный счет. Третьим дают адрес магазина, где продается выбранная форма, и они сами направляются туда за покупкой.

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