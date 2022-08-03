Плохой сигнал Путину из Пекина 3 Альфред Кох

3.08.2022, 14:34

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Альфред Кох

Кремль остался один на один с Украиной и сплотившимся вокруг нее Западом.

Минул сто шестидесятый день войны. Он оставил странное впечатление. Если верить тому, что пишут так называемые «независимые» источники (а украинские им вторят), российская армия передислоцируется из Донбасса под Херсон.

Типа, чтобы сорвать планы Киева начать контрнаступление. И даже пишут, что россияне имеют амбиции наступать на Кривой Рог и Николаев. А там, глядишь, и на Одессу.

Но при этом россияне продолжают атаковать под Бахмутом и даже сегодня, например, имели «ограниченный успех». Как одно стыкуется с другим — я не понимаю. По-моему, это стыкуется только так, что у них пришло пополнение из России и значит резервы Путина далеко не исчерпаны даже без всеобщей мобилизации. Или я что-то неправильно понимаю?

Впрочем, какая разница? Все равно воевать надо, сдерживать противника надо и отбросить его за пределы украинских границ надо. Наверное, неправильно были оценены путинские ресурсы. Их оказалось больше, чем аналитики ВСУ, Минобороны Великобритании и Пентагона предполагали. Что с того? Это не меняет ни целей войны, ни задач, которые стоят перед украинской армией.

А может и действительно никаких новых БТГ нет и путинское войско просто пускает пыль в глаза и атакует меньшими силами в отчаянной попытке ввести врага в заблуждение относительно своих возможностей? И ВСУ не следует покупаться на этот дешевый трюк, а действовать как действовали и планомерно уничтожать склады и опорные пункты оккупантов и готовиться перейти в контрнаступление?

Хрен его знает. Думаю, в ближайшее время все прояснится и наступление россиян южнее Бахмута захлебнется, так и не добившись каких-то значимых целей.

К тому же, всякое российское наступление сейчас — благо для Украины: атакующие всегда несут непропорционально большие потери. А с ослабленной артиллерийской поддержкой из-за уничтоженных складов с боеприпасами — тем более. Так что поживем — увидим. Август будет интересным.

…И да, бабушка Пелоси все-таки прилетела на Тайвань. И пока все выглядит так, что товарищ Си отделается рассказами о «недопустимости» и «решительном протесте». В настоящий момент Национально-Освободительная Армия Китая (НОАК) ведет обстрел пролива между материком и Тайванем, выпуская в никуда сотни ракет и снарядов. Это называется — учения. И то верно: надо же куда-то канализировать свой гнев…

Реакция Пекина на провокацию 82-летней старушки — плохой знак для Москвы: это значит, что коммунисты в Пекине не настолько радикальны, как того хотел бы Путин. И не настолько безумны, как он.

Сразу вспоминается Брежнев, который после того, как арабы запросили его помощи, проигрывая Израилю в войне Судного Дня, в 1973 году, ответил им, что из-за них он Третью мировую войну начинать не будет. И начал поставлять в Европу нефть вопреки эмбарго, которое попытались ввести арабские страны.

Сдается мне, что недаром Байден и Си Цзиньпин два с половиной часа разговаривали на прошлой неделе. Личный опыт подсказывает мне: для того, чтобы послать друг друга подальше, требуется намного меньше времени. А чтобы договориться о чем-то важном, иногда и этого времени мало.

Нет, не будет Китай из-за Путина вступать в глобальное противостояние с Западом, который потребляет 80% китайского экспорта. Зачем ставить крест на своей экономике (да и вообще — существовании человечества) из-за Путина, если даже из-за Тайваня (вопроса, намного более принципиального для них) они на такое противостояние не пошли.

А раз так, значит, остался Путин один на один с Украиной и сплотившимся вокруг нее Западом. И значит, нет у него шансов. Даже несмотря на бодрые атаки под Бахмутом. Пусть безумствует. Пусть кладет тысячами своих солдат в бесплодных попытках вновь обрести инициативу и перейти, наконец, в полноценное наступление.

Как говорил Штирлиц: выдержка — оборотная сторона стремительности. Надо научится ждать. И, похоже, Залужный овладел этим непростым ремеслом.

В любом случае, в августе что-то должно произойти. Нельзя уйти в осень не переломив ход кампании. И нет сомнений, что этот перелом будет в нашу пользу.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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