Роман Бессмертный: Для победы над Кремлем нужно лишить его «белорусского плацдарма» 5 3.08.2022, 14:41

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Роман Бессмертный

Время дипломатических решений по отношению к режиму Лукашенко приходит к концу.

На днях с территории Республики Беларусь был осуществлен очередной обстрел населенных пунктов в Черниговской области. Практически ежедневно появляется информацию о боевых вылетах российской военной авиации с белорусских аэродромов, но при этом Украина все еще не разорвала дипломатические отношения с режимом Лукашенко.

«Украине уже давно пора разрывать дипломатические и консульские отношения с Минском, эвакуировать дипломатов и всецело способствовать возвращению домой украинских граждан, находящихся там», - заявил в интервью LRT Роман Бессмертный, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 гг.

- Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью. Что вы думаете об этом?

- Отвечая на Ваш вопрос по поводу дипломатических отношений, начну с важной дефиниции. В настоящее время в Европе существует народ без своей государственности и этот народ – белорусы. Украина, Литва, Латвия и Польша де-факто граничат с Российской Федерацией. Естественно, что процесс поглощения Беларуси Россией начался не сегодня и даже не вчера.

Три — пять лет тому назад я пытался пояснить, что основной удар в российско-украинской войне будет нанесен с территории Беларуси, даже несмотря на то, что главные сражения будут происходить на Донбассе. К сожалению, на мои слова никто не обращал внимания. Как у нас в Украине, так и в многих западных странах рассказывали о том, как Лукашенко отстаивает белорусскую государственность. Одними из первых белорусские реалии стали понимать именно литовцы. Они как никто другой прекрасно понимают, что Беларусь - это просто плацдарм для российской атаки на Европу, а Украина – это стартовая площадка этой атаки.

В прошлом году Кремль рассматривал несколько вариантов начала агрессии, среди которых, кстати, был вариант провокации на белорусских погранпереходах с Литвой. Другой вариант – массированный удар по Киеву с северного направления. В настоящее время, благодаря действиям украинской армии и поддержке Запада, Россия сильно увязла в Украине и это может привести к попытке Москвы расширить диапазон военных действий путем вовлечения в войну других государств. Считаю ошибочным распространенное мнение о том, что Россия выдохлась. Москва постоянно подбрасывает в топку дрова, разжигая ненависть «электората» к коллективному Западу в целом и к Украине в частности, и этого «ресурса» у России есть неисчерпаемые запасы.

Без наличия врагов сложно объяснить простому обывателю, почему он живет в бедности при наличии огромных территорий, богатых природными ресурсами. Отсюда вся эта агрессивная риторика и многолетняя, ежедневная накачка населения антиукраинской, антиевропейской пропагандой.

- Вы говорите о нападении на Европу, однако западные соседи Беларуси – члены НАТО…

- Да, это так, но нужно понимать, что, противоборствуя НАТО, Россия пытается создать два серьезных позиционных района. Это Крым, который закрывает Черноморский и Средиземноморский регионы, и Беларусь, которая подготовлена для разного рода воздействий и возможной атаки на Центральную Европу. И я хочу подчеркнуть, что после Украины первоочередными целями агрессора являются именно страны Балтии, о чем не следует забывать.

- Де-факто, Беларусь учувствует в войне против Украины с первого дня, но в Украине все еще делают вид, что у страны есть некие особые отношения с российским сателлитом, почему?

- После очередной воздушной тревоги в Киеве, моя девятилетняя дочь Настя спросила меня, почему мы не отвечаем ударом на удар. Даже ребенок понимает, что, оставив безнаказанными действия агрессора мы поощряем его на дальнейшую эскалацию. При этом мы имеем очень много вариантов ответной реакции – военный, экономический, финансовый, политический, дипломатический и т.д.

Многие механизмы уже были задействованы, но это не смогло остановить режим Лукашенко на пути ввязывания Беларуси в войну. Поэтому уже давно пора разрывать дипломатические и консульские отношения с Минском, эвакуировать дипломатов и всецело способствовать возвращению домой украинских граждан, находящихся там. Нас пугают тем, что такой шаг может привести к увеличению линии фронта до 2000 км, но фактически эта линия уже пролегла между Украиной и Беларусью, хотя, слава Богу, пока еще дело не дошло до открытого столкновения.

Получается, что противник активно маневрирует на границе, мы вынуждены держать в этом направлении значительную группировку сил. Эти маневры – прямое участие в войне. Режим Лукашенко пытается сковать нашу мобильность и не дать нам возможности перебросить солдат на другие, более горячие направления. Я допускаю что и в офисе президента, и в правительстве не понимают, что время принятия дипломатических, экономических и финансовых решений по отношению к Беларуси приходит к концу. Мы разорвали отношения с Северной Кореей, Сирией. Мы призываем Европу к усилению санкционного давления на Беларусь, но сами не хотим окончательно порвать с минским режимом.

- Как Вы объясняете то, что политическое руководство Украины находится под влиянием определенных иллюзий в отношении Минска?

- Повторюсь, у меня остается впечатление, что нашему политическому руководству не хватает профессионализма в отношении ситуации с Беларусью. Чуть ранее я перечислил виды механизмов, которые Киев может и должен применить по отношению к Минску. При этом устоявшаяся мировая практика предусматривает последовательное и планомерное применение этих инструментов по отношению к диктатурам. Нельзя действовать методом обвала без применения определенной и четкой логики.

Поэтому, на мой взгляд, будет неправильным применение военно-тактических инструментов при невыполненной дорожной карте по финансам, экономике, торговле и т.д. Мы наблюдаем профессиональные действия нашего МИД, это видно, в том числе, по риторике министра Кулебы, но в офисе президента месседжи дипломатов просто не находят отклика. В чем тут дело? Вероятно, есть некие обстоятельства, интересы, связывающие определенных чиновников в окружении президента. Я уже не говорю об имеющейся резидентуре, о которой уже говорилось не раз (и это не минская, это московская резидентура), которая цепляется за аргумент о недопустимости расширения линии фронта, тем самым объясняя президенту, что сейчас не время предпринимать какие-то действия по отношению к Минску.

Повторюсь, что суперважным для победы в войне против Кремля является необходимость лишить его белорусского и крымского плацдармов. С Крымом все понятно, когда Украина отобьет юг и перережет Керченский мост, там все станет на свои места. А вот по Беларуси нужна разработка совместной стратегии с нашими партнерами и соседями – Польшей и Литвой, и с европейским сообществом.

- То есть без союзников украинцам будет тяжело решить вопрос белорусской угрозы?

- Смотрите, тут есть важный момент – победа Украины над Россией в одиночку не нужна ни Украине, ни Европе, ни другим нашим партнерам, т.к. это будет колоссальная трагедия для нашей страны по потере жизней ее граждан и, разумеется, по потере ресурсов. Напротив, более эффективной в концептуальном и военном плане, будет победа цивилизованного мира над террористической группировкой, захватившей власть в соседнем государстве, и создавшей там подобие ГУЛАГа.

- В 2010 - 2011 гг. Вы были чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси. Потом в 2015–2016 гг., а затем в 2019 г. работали в трехсторонней контактной группе в рамках «минского переговорного процесса». Вы знаете эту страну изнутри. Я бывал в Беларуси много раз, и у меня очень часто возникало ощущение, что белорусам в силу их законопослушности, аккуратности, правильности, возможно, даже проще чем украинцам, удалось бы интегрироваться в ЕС. Но при этом я ощущал достаточно сильное разделение между западом и востоком страны, в частности, по использованию в быту белорусского языка, а также по почитаемому пантеону героев и героических событий. Интересно, почему честные и трудолюбивые белорусы так легко потеряли свою государственность?

- Имеется две группы причин. Белорусские архивы до сих пор не открыты. Мир и сами белорусы не осознают, какой колоссальный удар по Беларуси и белорусам был нанесен в результате большевистского (советского) режима и нацистского нашествия во времена Второй мировой войны и бесконечных этнических чисток в СССР.

Смотрите, перепись, проведенная в БССР в 1937 г. (без двух западных областей, которые тогда входили в состав Польши) показала наличие 9 200 000 чел. населения. Следующая перепись, проходившая в конце 80-х годов, показала, что уже с учетом Брестской и Гомельской областей население республики составляет 9 000 000 чел. Таким образом первая причина – фактическое исчезновение двух поколений белорусов, если хотите, генетический подрыв этноса, исполненный руками сталинских и гитлеровских палачей.

Вторая причина достаточно интересная. Белорусы, на уровне истеблишмента и элит, в большинстве своем, стесняются, когда их называют славянами. Они считают себя ославянеными балтами (литовцами) или немцами. Это звучит и на уровне тезисов в академических изданиях…

- Несмотря на пророссийскую ориентацию «историка» Лукашенко?

- Возьмите издания Академии наук РБ. Там был издан учебник «Вопросы истории Беларуси» (возможно речь идет о учебнике «История Беларуси с древнейших времен до середины XIII в.» для 6 класса, авторы: Штыхов Г.В. и др. - ред) и там с первых страниц дается тезис – белорусы, являются балто-славянским этносом. Следующий тезис, который постоянно муссируется Лукашенко и его людьми – вы же не хотите, чтобы было так, как в Украине? Ну и на уровне народа формируется парадигма, что белорусы – европейский народ, наследники рыцарей, наследники Великого Княжества Литовского и т.д. Украину из истории ВКЛ они, как бы вычеркивают, стесняясь ее принадлежности к славянскому миру, а до полной «приватизации» Миндовга, Гедимина пока не дошли, хотя, как мне, кажется, с небольшими перерывами идут по этому пути.

- Но я не могу понять, как Миндовга можно объединить с «Великой отечественной войной» и «героическими победами советского народа и т.д.»?

- Я буду говорить не о них, а о нас. Мышление свободного человека и человека, находящегося в условиях тоталитарного режима - это совершенно разные вещи. Поэтому в Москве и в Минске, когда вы открываете школьный учебник, вы все время задаете этот вопрос, как можно соединить Ленина и царя Николая II. Мы можем только пояснить их нахождение «в одной строке», как кровавых личностей Империи. Для Лукашенко все выглядит несколько иначе. Помните он рассказывал, что Гитлер порядок любил и что Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера. В тоталитарную систему координат можно запихнуть и Ленина со Сталиным, и Гитлера, и Машерова. При этом на карте города улица Свердлова будет пересекать улицу Франциска Скорины. Тоталитарное мышление навязывает индивидууму эту «сборную солянку». Но при этом такие ценности, как свобода, честь и т.д. тормозятся и заменяются законопослушностью. И вот уже простой белорус говорит: «Бульба есць, сала есць - пражывем».

При этом я не могу понять, как этот мужественный народ, имея каждодневную российскую пропаганду, и сегодня тремя четвертями продолжает считает недопустимость войны с Украиной. Понимаете, один и тот же динамик звучит в России и Беларуси. Но в РФ 80% поддерживают действия Путина в войне с Украиной, а в Беларуси 83 % не поддерживают. То есть что я могу уверенно констатировать – белорусы как нация существует, а вот Беларуси как государства этой нации не существует. Культура Беларуси существует, и она очень живуча.

Вот пример Максима Богдановича, родившегося в Беларуси, учившегося в России и умершего в Украине. Он, кстати, свои стихи писал не только на белорусском, но и на украинском языке. Белорусская культура, как феникс, сколько ее не пытались уничтожить, задушить, а она возрождается. А государства у белорусов нет, потому что уничтожена элита. Отсутствие «критической массы» элиты не позволяет вырабатывать ценностный аппарат социума и дорожную карту для народа.

- Украина, хорошо понимая природу режима Лукашенко, долгие годы пыталась выстраивать с ним отношения. У Европы и Америки тоже применялись двойные стандарты – нерукопожатость белорусских лидеров и одновременно интенсивный импорт тех же удобрений. Чем дальше от границ с Беларусью, тем более вялая позиция европейски стран.

- Я еще раз повторюсь, Европа, за исключением бывших социалистических стран, реально не понимает смыслы, заложенные в заявления белорусского диктатора и его приспешников. Слова понимают, а контекст, содержание – нет. Контекст понимают те, кто успел пожить при диктатуре. Кроме того, будем говорить так: с одной стороны есть далекая Беларусь с какими-то «внутренними проблемами», а с другой стороны - русский газ и белорусские калийные удобрения. И для немца, француза, австрийца проблемы восточно-европейской страны остаются очень, очень далекими. В Европе Польшу и страны Балтии еще как-то более-менее понимают и то не всегда, а Украину и вообще часто пытаются ставить в один ряд с Беларусью. А чтобы простому обывателю разобраться – нужно прилагать усилия, думать, а люди не любят прилагать усилия. Кроме того, Russia Today еще недавно работала в Европе в режиме 7/24.

- Что будет если Украина разорвет дипломатические отношения и начнет атаковать цели на территории Беларуси?

- Я повторюсь, и настаиваю на том, что только объединенная коалиция стран, образованная на поле боя, должна будет зайти в Беларусь и Россию и разгромить рашизм так, как в середине ХХ века в Берлине был разгромлен фашизм. И только такая коалиция сможет снизить вероятность применения Россией ядерного оружия.

Мир должен понимать, что русско-лукашенковская «спецоперация» – это даже не война, это терроризм. Война ведется по правилам, обычаям, традициям. Украина вместе с Литвой и Польшей должны показать миру – то, что вытворяет Лукашенко с белорусами, то, что вытворяет Путин со своим народом и с народом Украины – это абсолютное зло. Прусский военачальник, военный теоретик и историк Клаузевиц говорил, что некоторые режимы в войне заигрываются и не замечают, как эта «игра» оборачивается трагедией для их собственных народов. Я когда слышу слова «выиграть или проиграть в войне» меня это раздражает. В войне можно или победить или потерпеть поражение. В войну не играют.

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